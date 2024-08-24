Иностранцы в РФ столкнулись с проблемой приобретения билетов на поезда

Центральная пригородная пассажирская компания приостановила онлайн-продажу билетов для иностранцев, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Оформление возможно только в билетных кассах, сообщили в компании.

Согласно ответу компании, мера действует «временно». На вопрос, с чем связаны такие ограничения, поддержка сообщает, что информация об этом у них «не зафиксирована». На ЦППК приходится 2/3 всех пригородных перевозок в России.

Ранее сообщалось, что жители России смогут приобрести железнодорожные билеты с пересадкой внутри поезда, в случае если нет вариантов на нужный состав по полному маршруту. Теперь сервис по поиску билетов предложит комбинацию из доступных мест в том же поезде на разных отрезках пути. Его запустят поэтапно: сначала на маршрутах Москва — Кисловодск, Москва — Адлер, Москва — Анапа и Москва — Новороссийск.

До этого тревел-блогер Наталия Ансталь рассказывала, что сэкономить на железнодорожных билетах на «южные» поезда можно, если приобретать их заранее, в первые часы открытия продаж. Чтобы не тратить время, лучше заранее ввести все данные туристов, которые поедут в путешествие. Напомнила эксперт и об отслеживании возвратных билетов, включив соответствующие уведомления на сайте перевозчика.