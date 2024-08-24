Что посмотреть во Владимире

Мы продолжаем знакомить вас с популярным туристическим автомобильным маршрутом «Золотое кольцо России» и, посетив Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострому и Иваново, отправляемся в древний Владимир. Здесь можно не только познакомиться с историей России (город был столицей Северо-Восточной Руси), но и полюбоваться потрясающими панорамами и пейзажами, неспешно побродить по улочкам, отдохнуть в парках, посетить интересные музеи, в том числе уникальный музей мотоциклов «Гонщик», и попробовать местные пряники. Рассказываем о главных достопримечательностях Владимира.

© Quto.ru

Владимир

Годом основания Владимира считается 990-й, когда князь Владимир Святославич основал город на реке Клязьме, названный его именем. В 1108 году Владимир Мономах заложил здесь деревянную крепость и окружил её земляным валом. Своим расцветом город обязан князю Андрею Юрьевичу Боголюбскому, сыну Юрия Долгорукого. Согласно легенде, на берегу Нерли кони княжеского поезда встали, и он остался здесь на ночлег. Во сне Андрею явилась Богородица, указавшая на Владимир как на новый центр Руси, а на месте ночлега она посоветовала поставить крепость. Так была основана крепость Боголюбов - место Богом любимое (сейчас - посёлок Боголюбово), князя стали называть Боголюбским, а в 1157 году Владимир стал столицей Северо-Восточной Руси. Далее здесь княжил Всеволод Большое Гнездо, Ярослав Всеволодович, Александр Невский.

© Светлана Парфенова

Как добраться:

От МКАД до Владимира около 170 километров пути по трассе М-7 «Волга». По платной М-12 от МКАД получится примерно 180 километров и в среднем на час быстрее. Путешествие можно объединить с посещением Судогды и усадьбы Храповицкого в Муромцево, Мурома или Суздаля. Рекомендуем добраться и до Боголюбово, подробнее об этом месте мы расскажем в одном из следующих материалов.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Соборная площадь

Центральная площадь Владимира – Соборная. С 1917 по 1991 годы она называлась площадь Свободы, а современное название получила по находящимся рядом Успенскому и Дмитриевскому соборам. Здесь вы увидите памятник в честь 850-летия Владимира (представляющий собой 22-метровую стеллу, окружённую фигурами зодчего, древнего воина и рабочего), памятник иконописцу Андрею Рублёву (у входа в парк имени А. С. Пушкина), памятник В. И. Ленину, здание городской думы (памятник архитектуры начала XX века), Музейный центр «Палаты» и пр.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Успенский собор

Успенский собор, построенный в 1158-1160 годах при князе Андрее Боголюбском, внесён в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это единственный храм, где документально подтверждены и точно датированы сохранившиеся фрески Андрея Рублёва. Успенский собор был главным храмом всей Русской Земли, здесь венчались на княжение московские и владимирские князья. Он послужил образцом и вдохновением при строительстве Успенского собора Московского Кремля. Сейчас это и музей, и действующий храм.

© Светлана Парфенова

Буквально в 200 метрах от Успенского собора находится Дмитриевский собор, возведённый в 1194-1197 годах как дворцовый храм великого владимирского князя Всеволода Большое Гнездо. Он также является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Между Успенским и Дмитриевским соборами в старинном трехэтажном здании бывших Присутственных мест находится большой Музейный центр «Палаты».

© Светлана Парфенова

Парк имени Пушкина

Рядом с Успенским собором – парк имени Пушкина, ведущий свою историю с XIX века. Летом 2024 года к 225-летию со дня рождения поэта в парке был установлен памятник А. С. Пушкину. А ещё в парке есть несколько смотровых площадок.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Смотровая площадка, Князь Владимир и святитель Фёдор

Самая большая и эффектная смотровая – в конце парка. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на часть города, находящуюся на холме напротив (на другой стороне Муромской улицы), Клязьму и противоположный берег, мост имени 850-летия Владимира.

© Светлана Парфенова

В центре смотровой площадки установлен памятник князю Владимиру и Святителю Фёдору - крестителям владимирской земли.

© Светлана Парфенова

Золотые ворота

Золотые ворота, построенные также при Андрее Боголюбском, вместе с несохранившимися Медными, Ириниными, Серебряными и Волжскими воротами составляли комплекс оборонительных укреплений. Сейчас визитная карточка города находится на реставрации, которая должна завершиться к концу 2025 года.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Водонапорная башня

Недалеко от Золотых ворот вы увидите Водонапорную башню - памятник инженерно-технической и промышленной архитектуры начала XX века. В здании располагается музей «Старый Владимир».

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Георгиевская улица

Обязательно прогуляйтесь по пешеходной Георгиевской улице. Она расположена в исторической части города и упоминается в документах уже в 1625-1626 годах. В 2015-2016 годах была проведена реконструкция улицы, и она превратилась в пешеходную. Георгиевская улица объединяет храмы, арт-объекты, музеи и смотровые площадки.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Здесь вы увидите Владимирскую вишню, Пожарного, композицию Шалопай и филёр, Аптекаря, Художника и другие арт-объекты, Никольскую и Спасскую церкви, Георгиевскую церковь.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Красивые виды открываются со смотровой внизу у Георгиевской церкви и у жанровой скульптуры Художник.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Памятник князю Владимиру

В 2015 году в центре, напротив торговых рядов, установили памятник основателю города - Владимиру Красное Солнышко. Позднее рядом началось строительство храма в честь благоверных князей равноапостольного князя Владимира, Александра Невского и всех князей Владимирских. Храм был освящён летом 2022 года.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Театральная площадь и светомузыкальный фонтан

Также рекомендуем посетить Театральную площадь – современное общественное пространство перед театром Драмы. Здесь работает светомузыкальный фонтан, в здании бывшей Троицкой старообрядческой церкви, возведённой в 1913-1916 годах, находится Музей хрусталя и стекла XVIII-XXI веков.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музеи Владимира и пряники

Среди множества музеев Владимира также отметим музей Старая аптека, музей Ложки, музей-сказку Бабуся-Ягуся, Кузницу-музей Бородиных, музей «ПроСТОВаренье», Исторический музей, дом-музей братьев Столетовых, музей Советского детства, дом-музей Пряника (да-да, во Владимире есть свои, владимирские пряники) и пр. Купить владимирский пряник также можно в фирменном магазине на Большой Московской улице.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Также во Владимире можно посетить планетарий, Патриарший сад, центральный парк культуры и отдыха и пр.

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

© Светлана Парфенова

Музей мотоциклов «Гонщик»

Всего в 20 км от центра Владимира по дороге в Суздаль находится уникальное место – кафе-музей мотоциклов «Гонщик». На двух этажах музея размещена уникальная экспозиция мотоциклов разных эпох.

© Светлана Парфенова

Церковь Покрова на Нерли

В 12 километрах от центра Владимира в посёлке Боголюбово (по дороге в Гороховец (https://quto.ru/journal/puteshestviya/gorokhovec.htm) и Нижний Новгород) находится внесённая в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО церковь Покрова на Нерли.