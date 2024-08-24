Администрация Сочи распорядилась закрыть все пляжи города

В пресс-службе городской администрации Сочи заявили, что из-за дождя и сильного ветра все пляжи города будут закрыты и отдыхающих на них пустят только после того, как погода нормализуется. О данных мерах были оповещены все организации в городе.

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В городе и окрестностях ожидают не только грозы с ливнями и порывами ветра до 17 м/с, но и выход из берегов малых рек. В некоторых местах уровень воды может подняться до «неблагоприятных отметок».

Об этом, а также о рисках схода селей малого объема в горах «Интерфаксу» сообщил источник в администрации города. Он также предостерег жителей и гостей региона от оставления машин в тех местах, где на них может рухнуть дерево или рекламный щит.

Ранее сообщалось, что из-за неблагоприятной погоды Международный аэропорт Сочи был вынужден направить на запасные аэродромы два десятка самолетов.

19 августа в результате ливня и аварии на ЛЭП на некоторое время тысячи жителей Владивостока остались без электричества.