Туристы не могут прилететь в Сочи

Туристам, которые в эти выходные прилетают в Сочи и улетают с курорта домой, стоит морально приготовиться к возможным задержкам. Синоптики спрогнозировали сложную метеообстановку на 2 дня.

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Влияние на расписание небесной канцелярии отдыхающие почувствовали уже в субботу. К середине дня из-за сильного ветра командиры 20 воздушных судов приняли решения уйти на запасные аэродромы в Минеральные Воды, Ставрополь, Владикавказ, Грозный и Элисту. Среди них несколько рейсов из Москвы, а также суперджет Red Wings из Антальи.

На текущий момент наибольшие задержки у рейсов «Аэрофлота» из Москвы и обратно. Отставание от графика составляет порядка 4,5 часа. Все самолеты прибудут в пункт назначения после установки более благоприятных погодных условий. От их приземления в Сочи зависит выполнение двух десятков обратных рейсов. В терминале аэропорта этого момента ожидает большое количество пассажиров, ставших заложниками ситуации.

Ранее TourDom.ru писал, что в аэропорту Сочи многие рейсы задерживаются из-за шторма.