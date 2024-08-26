В Сочи вторые сутки закрыты пляжи

Пляжи на территории Сочи вторые сутки закрыты для купания из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации курорта.

"Продолжает действовать штормовое предупреждение, купание на пляжах ограничено", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что после дождя, прошедшего в ночь с воскресенья на понедельник, улицы города не подтоплены, а уровень воды в реках не превышает неблагоприятных отметок.

Штормовое предупреждение действует в Сочи и на федеральной территории Сириус с 23 по 26 августа включительно. Ожидаются сильные дожди и ливни с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 17 м/с. На реках прогнозируются резкие подъемы воды, местами до неблагоприятных отметок, в горах - сходы небольших селей. На участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем.