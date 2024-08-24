В Нижегородской области собираются поддерживать строительство глэмпингов

Пресс-служба правительства Нижегородской области сообщила, что в регионе заработали сразу два новых глэмпинга, которые были построены при поддержке бюджетных средств в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Из федерального бюджета на них потратили 36 млн рублей, а региональная казна выделила только 1,5 млн.

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Министр туризма региона Сергей Яковлев заявил, что до конца 2024 года планируется открыть еще 300 подобных номеров для размещения отдыхающих. Сейчас они возводятся в нескольких районах, включая Володарский, Вачский, Воскресенский и другие округа. В них будет вложено еще 45 млн рублей бюджетных средств.

Ранее сообщалось, что власти Коми намерены сформировать для туристического бизнеса правила получения субсидий для развития туристической инфраструктуры.

До этого глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что большинство россиян в этом году провело отпуск внутри страны.