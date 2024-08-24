Жители Нижнего Новгорода рассказали, куда поедут в осенний отпуск

Почти половина нижегородцев планируют взять осенний отпуск в этом году. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного специалистами SuperJob.

16 процентов жителей города останутся дома. 14 процентов нижегородцев запланировали путешествие по нашей стране, 6 процентов улетят за границу. А 9 процентов жителей областного центра уедут на дачу.

Если говорить о предпочтениях, то путешественники, которые решили отдохнуть в России, выбирают чаще всего Краснодарский край, красоты Кавказа и поездки по Золотому кольцу. Из заграничных курортов нижегородцы чаще выбирают Турцию, Египет и Таиланд.

Кстати, в 2023 году желающих взять осенний отпуск было меньше. Год назад отдохнуть планировал каждый третий нижегородец.