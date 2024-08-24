В Сочи откроется отель класса люкс Mantera Supreme Seaside

Это первый отель под брендом Mantera Supreme, который появится на федеральной территории «Сириус». Mantera Supreme Seaside — часть делюкс-комплекса Mantera Seaview residence, где на площади 6 гектаров расположены здания резиденций, конгресс-центра на 1300 человек, более 20 объектов для отдыха и развлечений, а также комплекс бассейнов с общим зеркалом воды свыше 5000 квадратных метров.

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Территорию курорта украсит ландшафтный субтропический парк, где высажено 15 тысячрастений. Среди них самое дорогое на юге России —экзотическая сейба великолепная, также известная под названием «бутылочное дерево». Весом 4 тонны, оно было доставлено в Сочи из Испании.

Впервые для юга России на объекте курортной недвижимости реализована сложная задача обеспечить комфорт, приватность и общий высокий уровень сервисов для резидентов комплекса и гостей отеля.

«Совсем скоро откроет свои двери роскошный отель Mantera Supreme Seaside 5* –— проект, который мы задумали и реализовали в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами курортной недвижимости класса люкс, — комментирует скорое открытие масштабного проекта генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин.

Восьмиэтажный отель Mantera Supreme располагает 400 дизайнерскими номерами различных категорий, включая люксы с бассейнами и пентхаус площадью более 215 квадратных метров с собственной видовой террасой и персональным инфинити-бассейном.

Пять ресторанов с авторской кухней и шесть баров Mantera Supreme Seaside от бренд-шефа Ильи Захарова станут новыми самостоятельными гастрономическими точками на юге России, заинтересовав самых взыскательных гурманов. Le Ri— взгляд на французскую и паназиатскую кухню. Арт-бар Marsala Bar — авторские коктейли с изысканным гастрономическим сопровождением. Панорамный Amber Sky Bar с потрясающими видами на горы и море создан для вечеринок с DJ-сетами.

Атмосферу мирового морского курорта создает выдающееся по площади зеркало воды комплекса: 11 бассейнов, 8 из которых с чистейшей морской водой из глубин акватории Черного моря. Система водозабора с учетом глубины и удаленности водозабора беспрецедентна и воплощена в гостиничном проекте впервые в России.

Уникальные ощущения подарит посещение термального комплекса, мрамор для отделки которого доставляли специально из Греции. Помимо сауны и русской бани есть турецкий хамам, «душ впечатлений» и снежная комната. Те, кто следит за физической формой, оценят круглосуточный фитнес-центр с передовым оборудованием Techno Gym. Паузу между процедурами и занятиями спортом можно заполнить визитом в спа-бар, где сервируют полезные травяные чаи, коллагеновые коктейли, фреши и смузи.