В Сочи откроется отель класса люкс Mantera Supreme Seaside
Это первый отель под брендом Mantera Supreme, который появится на федеральной территории «Сириус». Mantera Supreme Seaside — часть делюкс-комплекса Mantera Seaview residence, где на площади 6 гектаров расположены здания резиденций, конгресс-центра на 1300 человек, более 20 объектов для отдыха и развлечений, а также комплекс бассейнов с общим зеркалом воды свыше 5000 квадратных метров.
Территорию курорта украсит ландшафтный субтропический парк, где высажено 15 тысячрастений. Среди них самое дорогое на юге России —экзотическая сейба великолепная, также известная под названием «бутылочное дерево». Весом 4 тонны, оно было доставлено в Сочи из Испании.
Впервые для юга России на объекте курортной недвижимости реализована сложная задача обеспечить комфорт, приватность и общий высокий уровень сервисов для резидентов комплекса и гостей отеля.
«Совсем скоро откроет свои двери роскошный отель Mantera Supreme Seaside 5* –— проект, который мы задумали и реализовали в соответствии с самыми высокими мировыми стандартами курортной недвижимости класса люкс, — комментирует скорое открытие масштабного проекта генеральный директор группы «Мантера» Вадим Трукшин.
Восьмиэтажный отель Mantera Supreme располагает 400 дизайнерскими номерами различных категорий, включая люксы с бассейнами и пентхаус площадью более 215 квадратных метров с собственной видовой террасой и персональным инфинити-бассейном.
Пять ресторанов с авторской кухней и шесть баров Mantera Supreme Seaside от бренд-шефа Ильи Захарова станут новыми самостоятельными гастрономическими точками на юге России, заинтересовав самых взыскательных гурманов. Le Ri— взгляд на французскую и паназиатскую кухню. Арт-бар Marsala Bar — авторские коктейли с изысканным гастрономическим сопровождением. Панорамный Amber Sky Bar с потрясающими видами на горы и море создан для вечеринок с DJ-сетами.
Атмосферу мирового морского курорта создает выдающееся по площади зеркало воды комплекса: 11 бассейнов, 8 из которых с чистейшей морской водой из глубин акватории Черного моря. Система водозабора с учетом глубины и удаленности водозабора беспрецедентна и воплощена в гостиничном проекте впервые в России.
Уникальные ощущения подарит посещение термального комплекса, мрамор для отделки которого доставляли специально из Греции. Помимо сауны и русской бани есть турецкий хамам, «душ впечатлений» и снежная комната. Те, кто следит за физической формой, оценят круглосуточный фитнес-центр с передовым оборудованием Techno Gym. Паузу между процедурами и занятиями спортом можно заполнить визитом в спа-бар, где сервируют полезные травяные чаи, коллагеновые коктейли, фреши и смузи.
«В Сочи представлено много достойных объектов, но впервые за несколько лет с нуля появился такой масштабный проект, который станет лидером туристического рынка благодаря уникальной локации, продуманной инфраструктуре и новым стандартам сервиса», — рассказала генеральный менеджер отеля Юлия Капралова.