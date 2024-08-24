В Великом Устюге открыли памятник Петру I

Памятник Петру Первому установили в Великом Устюге Вологодской области, в котором император побывал трижды по пути в Архангельск, где отбирал лес и корабелов для строительства русского флота. Монумент высотой в натуральный рост императора, чуть более 2 м, отлил из бронзы скульптор Владислав Маначинский, сообщили ТАСС в администрации Великоустюгского округа.

"Памятник императору Петру Первому открыли сегодня на Набережной Великого Устюга, в самом центре нашего старинного города. Памятник выполнен из бронзы, высотой чуть более 2 м - в оригинальный рост императора, который имеет к нашему городу самое непосредственное отношение. По данным летописей, Петр Первый трижды был в Великом Устюге проездом из Москвы в Архангельск. Помимо заложенной им здесь корабельной рощи для строительства судов, он включил великоустюгских купцов в состав посольства в Китае. Они везли в Китай меха, а обратно - чай", - сообщили ТАСС в администрации округа.

Памятник представляет собой фигуру императора в полный рост, который указывает правой рукой в сторону Архангельска, где возводили отечественный флот. На постаменте выгравирована известная его фаза "Русский - тот, кто любит Россию и ей служит". В брусчатку у основания монумента вмонтированы лампочки для освещения статуи. Памятник открыт по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Он изготовлен и установлен на средства устюгского мецената, гендиректора холдинговой компании "Пчелка" Василия Перевалова. Создал монумент российский скульптор Владислав Маначинский, одна из его работ - памятник адмиралу Федору Ушакову, которую установили в этом году в День Военно-морского флота в Санкт-Петербурге.

Петр Первый гостил в Великом Устюге трижды в 1693-1694 годах. По его указу в 60 км от Великого Устюга высадили Орловскую рощу из стройных корабельных сосен, семена для которой привезли из Голландии. Впервые Орловская роща упоминается в указе Петра I в 1703 году, когда она была объявлена "заповедной государевой". Впоследствии в XVIII и XIX веках здесь заготавливали лиственницу и сосну для государственного кораблестроения.