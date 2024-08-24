На всех калининградских пляжах разрешили купаться

В субботу, 24 августа, на всём побережье на море стихло волнение. Спасатели разрешают купание, но предупреждают об осторожности.

Температура воды колеблется от +18 до 20 °C. Воздух на берегу прогреется до +23 °C.

Балтийск: с самого утра вывешен чёрный флаг, с 11.00 ожидается смена ветра и замена флага на жёлтый, купаться с осторожностью, температура воды +19-20 °C;

Зеленоградск: жёлтый флаг, на море достаточное волнение, проявлять осторожность, температура воды +20 °C;

Пионерский: на первом посту флага нет, на втором посту «Сосновый бор» — жёлтый флаг, купание разрешено с осторожностью, температура воды +20 °C, температура воздуха +23 °C;

Светлогорск: жёлтый флаг, отдых на воде разрешён, но аккуратно, температура воды +18 °C;

Янтарный: флаг жёлтый, купаться с осторожностью, температура воды +18 °C.

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