Что обязательно нужно посетить на курортах Ставропольская края

Уникальная здравница, жемчужина юга, национальное достояние с бескрайними степями, могучими горами, уникальными лесами, живописными озерами и водопадами – все это о Ставропольском крае. Любой турист, приехав сюда, может затем сказать, что побывал между Европой и Азией, а в самом Ставрополе вы окажетесь на равном расстоянии и от Северного полюса, и от экватора.

Об уникальных городах-курортах, достопримечательностях и местной кухне «Дума ТВ» в спецпроекте «От южных морей до полярного края» рассказала глава Комитета Госдумы по просвещению, депутат фракции «Единая Россия» Ольга Казакова.

Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки, Железноводск, Минеральные воды, Лермонтов - эти прекрасные города являются объектом внимания всех туристов. У нас отличный воздух, бальнеологическая база, очень красивые места, которые нужно посетить, есть исторические места, говорит Ольга Казакова.

ПЯТИГОРСК

«Купить» билет у Остапа Бендера

Свое название город получил не случайно - он стоит у горы Бештау, что в переводе с тюркского означает «пять гор». Ольга Казакова рекомендует сразу отправиться на озеро Провал, которое находится в пещере в южной части горы Машук.

40 метров глубина этого озера. Оно имеет бирюзовый цвет и характерный запах. Над озером в XIX веке, как говорят, даже были специальные сооружения, на которых танцевали. Здесь же развивались события романа «Двенадцать стульев». Остап Бендер продавал билеты как раз на озеро Провал, но на самом деле вход в пещеру всегда был бесплатным. Это была такая хитрая, мошенническая уловка, рассказывает Ольга Казакова.

Рядом со входом в пещеру установлен памятник великому комбинатору. Нос и уши у бронзовой скульптуры натерты до блеска, среди горожан и туристов бытует легенда, мол, потерев эти части можно приобрести смекалку и финансовую предприимчивость.

У озера расположена и прекрасная смотровая площадка, с которой можно увидеть весь Пятигорск, отмечает депутат.

Побывать в храме под открытым небом

Еще одна визитная карточка Пятигорска – Успенский Второафонский Бештаугорский мужской монастырь.

Удивительное и очень теплое для души и сердца место. Да и не так часто увидите храм под открытым небом, подчеркивает Ольга Казакова.

Святыня расположена прямо на склоне горы Бештау, у подножия ее наивысшей точки. В прошлом столетии храм основали русские монахи, но при советской власти монастырь был закрыт, а помещения отдали под санаторий. С годами место приходило в уныние, постройки разрушались, а люди все равно приходили на руины и молились. Храм восстановили в 2000-ых годах. На территории монастыря под открытым небом устроили летний храм. А в церкви Георгия Победоносца хранятся редкие иконы, рака с частичками мощей целителя Пантелеймона и святых Киево-Печерской лавры.

Посмотреть на город глазами Лермонтова

Пятигорск тесно связан с именем великого поэта и прозаика Михаила Лермонтова. Здесь он часто бывал, творил и… погиб в 1841 году на дуэли от выстрела отставного майора Николая Мартынова.

Дом-музей Лермонтова в Пятигорске считается самым посещаемым домом-музеем поэта. Это небольшой домик, в котором действительно жил, творил, отдыхал Лермонтов. Там проходят прекрасные поэтические вечера, всем гостям расскажут и покажут предметы великого поэта, за каким столиком сидел, где отдыхал, где писал свои произведения, говорит Ольга Казакова.

Место дуэли Лермонтова и Мартынова – еще одно обязательное к посещению место. Оно находится на западном склоне горы Машук. Ориентир – обелиск с каменными грифами.

Узнать о быте казаков

Поселок Горячеводский много лет считался казачьим. К примеру, к началу XX века в станице насчитывалось 1309 дворов, где проживало более 5 тысяч коренных жителей. Сегодня Горячеводское станичное казачье общество насчитывает свыше 600 казаков и находится в составе Ставропольского казачьего округа.

В казачьей деревне можно посмотреть, как устроен казачий дом, как устроен казачий быт. Можно покататься на лошадках, продолжает Ольга Казакова.

КИСЛОВОДСК

Погулять по самому большому парку Европы

Знаменитая здравница и любимое место отдыха россиян, как в царские, советские времена, так и сегодня. Кисловодск еще называют «сердечным» курортом, поскольку в основном местные санатории занимаются лечением болезней сердца. Но не только поправить здоровье сюда приезжают. Кисловодск находится в долине в окружении гор Кавказского хребта, здесь даже поздней осенью, когда в округе лежит снег, зеленеет трава и совсем нет ветра. Зимы тут тоже теплые.

Здесь расположен уникальный парк. Он славен тем, что тут специально высаживали деревья. Это 300 видов различных деревьев, которые создают особый лечебный воздух. Не даром всем, кто сюда приезжает в санатории назначают время прогулки в парке, отмечает Ольга Казакова.

Площадь парковой территории — 966 гектаров или 24 километра. Парки в Лондоне и в Версале – первый на 10 гектаров меньше, второй на 165. Первый в России терренкур – маршрут для лечебной ходьбы – проложили именно в Кисловодске.

Обязательно стоит посетить в Кисловодске, если вы приехали с детьми, улочки, где снимался фильм «Чебурашка», советует депутат.

Побывать в гостях у Шаляпина

Неподалеку от вокзала Кисловодска, на пересечении улиц Семашко и Шаляпина, стоит домик в стиле модерн 1903 года постройки. Здесь проводил лето знаменитый оперный и камерный певец со своей семьей. Местные жители прозвали дом «дачей Шаляпина», а с 1988 года здесь расположен музей.

Однажды Шаляпин вышел на балкон и исполнил куплет одной из песен. Собралось огромное количество людей, и он не смог уйти с балкона и пел, пока люди слушали, рассказывает Ольга Казакова.

Здесь проводятся ежегодные «Шаляпинские сезоны» с участием знаменитых басов, детские музыкальные фестивали, литературно-музыкальные программы, кинодни, встречи, экскурсии.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК

Оказаться в русской Швейцарии

В 2020 году тихий и уютный курорт Кавказских Минеральных Вод получил статус «Самый умный город России», а вообще Железноводск давно называют русской Швейцарией, поскольку климат здесь как в Средних Альпах.

Правда, вместо катания на лыжах вам предложат забраться на вершину горы Железная по экологической тропе. Хотите освежиться? Тогда отправляйтесь в грот Вечной мерзлоты у подножия горы Развалка. Даже в самые жаркие дни температура тут не поднимается выше нуля градусов по Цельсию, и это чувствуется уже при входе. Любители спокойного отдыха найдут отдушину на берегу Декоративного озера. С набережной открывается красивый вид еще на одну гору - Бештау. Можно также поудить рыбу, покататься на катамаранах и лодках.

Изюминка Железноводска - Дворец эмира Бухарского. Он был сооружен в мавританском стиле для потомка Чингисхана, эмира Бухары Сеид Абдул Ахад-хана. Летняя резиденция, в которой правитель собирался греть косточки в минеральных водах. Но во время строительства произошла трагедия - погиб рабочий. Эмиру было доложено о происшествии, и он счел это дурным знаком. ­Никогда сюда не приезжал.

В Железноводске есть и парк имени Станислава Говорухина. Он всегда бывал на Кавказских Минеральных водах. Это наш коллега, наш учитель, наш мудрец, с которым мы вместе работали. Я помню, как Станислав Сергеевич восхищался нашими городами, курортами. И вот в память о нем появился этот парк, рассказала депутат.

ЕССЕНТУКИ

Почувствовать себя героями фильма «Любовь и голуби»

По легенде, давным-давно, когда вокруг были только горы, в здешних местах остановилась на ночлег молодая семья с ребенком. Мальчик с рождения плохо ходил, был слеп, а на голове не росли волосы. Утром ребенок попил воды из ручья. И произошло чудо – мальчуган начал крепнуть. Вернулось зрение, а на голове выросли волосы. С тех пор волшебный ручей стали называть Ессентук, что означает «живой волос».

Нельзя в Ессентуках не посетить музей «Механотерапии». Здесь представлено несколько десятков тренажеров, изобретенных в конце ХIX века шведским физиотерапевтом Густавом Цандером. Тренажер работают до сих пор!

Эти тренажеры как раз были сняты в фильме «Любовь и голуби». На одном из них снималась сцена с Людмилой Гурченко и Александром Михайловым, отмечает Ольга Казакова.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ ИЗ МЕСТНОЙ КУХНИ

Кавказ – это шашлык!

Отдыхающие в санатории, конечно, соблюдают режим питания, который соответствует лечебным программам. Но в нашей кухне много соблазнов. Никто не может удержаться, чтобы не поесть пирогов, шашлыков. Шашлык, который готовят у нас, нигде не попробуете больше, подчеркивает Ольга Казакова.

ЧТО ПРИВЕЗТИ В КАЧЕСТВЕ СУВЕНИРА

Порадовать себя, родных и друзей можно местными сладостями, специями, чаями, фруктами, минеральной водой и косметикой, которую делают из лечебной грязи.

Ольга Казакова рекомендует купить в качестве сувенира бюветницу. Плоская кружка с носиком будет не только напоминать об отпуске, но и пригодится в быту.