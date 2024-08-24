Чем опасны смерчи на Черноморских курортах, и что делать туристу

За последний месяц на Кубани шесть раз предупреждали о возможных смерчах на Черноморском побережье. Часто они образуются далеко от берега и рассыпаются в море, их даже не всегда видно. Однако периодически водяной вихрь попадает в объективы телефонов местных жителей и туристов, для которых это чуть ли не дополнительное пляжное развлечение. Корреспондент "РГ" выяснила, насколько опасны смерчи на курортах, и что делать, если торнадо несется к берегу.

Жители и гости Черноморского побережья России уже привыкли получать СМС-предупреждения о возможных смерчах. Как рассказывает профессор Сочинского государственного университета Константин Макаров, который преподает морскую гидротехнику, они возникают на Черноморском побережье как Краснодарского края, так и Крыма. Чаще торнадо фиксируют осенью.

"Они характерны для любого моря и возникают из-за разницы температуры на суше и в воде, - объясняет ученый. - Летом бывают все же реже, чем в другие времена года. Смерчи не связаны со штормами, скорее, с паводками. Они особенно опасны, когда заходят в ущелья с реками, где построены жилые дома. На берег они тоже выходят, но их не всегда замечают, так как они могут пройти по склонам гор и лесам, где в этот момент никого нет".

Макаров уточнил, что когда МЧС рассылает СМС-предупреждения о возможных смерчах, то ведомство основывается на прогнозе разницы температур воды и воздуха. Точно спрогнозировать появление торнадо никто не может. Причем не только в нашей стране, но и за рубежом.

В Сочи этим летом смерч наделал шума в конце июля. Из-за этого опасного природного явления даже закрыли часть пляжей. Все службы курорта работали в усиленном режиме. Из-за непогоды в горах Сочи вместе со съемочной группой застрял Филипп Киркоров.

В одном из мессенджеров он написал: "Обычная история, когда на натурной съемке от светопреставления никто не застрахован. Начался проливной дождь, смерч, гроза, селевые потоки, мы застряли в горах". Группа не пострадала. Как сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, смерч прошел в морской акватории, но берега не достиг.

По словам заместителя руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Александра Субочева, вероятность выхода смерча на берег всегда есть, но в этом году таких случаев не было.

"Если человек стал очевидцем данного явления на пляже, необходимо следить за вышкой спасателей, - поясняет Субочев. - Если вывешен черный флаг, нужно немедленно покинуть воду. При возникновении смерча спасатели начнут оповещение отдыхающих с помощью громкой связи и рупора. Надо внимательно следить за всеми объявлениями и следовать указаниям. Если человек увидел смерч, ему нужно срочно покинуть прибрежную полосу и не паниковать. И, кстати, не стоит задерживаться, чтобы сфотографировать ураган или сделать видеозапись".

Последствия выхода смерчей на берег зависят во многом от того, насколько вглубь приникает торнадо. В январе 2022 года вихрь пронесся в селе Большой Утриш (Анапа), снес крышу с одной из гостиниц и конструкции на набережной. В июне того же года смерч нанес ущерб аэрарию на пляже в поселке Лазаревское. Во время ЧП никто не пострадал. При этом смерч привел к подъему уровня рек и крупному подтоплению территории главного водозаборного комплекса на реке Псезуапсе. В зоне ЧС оказались два павильона с напорными скважинами. Из-за резкого изменения русла реки разрушительному воздействию подвергся один из магистральных водоводов.

Еще одна сильная природная атака была на территории водопроводной насосной станции "Алексеевское". В результате смерча из строя было выведено все технологическое оборудование. Объект полностью затопило, его завалило илистыми массами, камнями, растительностью и прочим мусором.

Конечно, штормы и смерчи могут повлиять на желание туриста поехать отдыхать на юг, но практика показывает, что россияне не отказываются от туров, несмотря на прогнозы. Больше их интересует, не снизится ли из-за этого стоимость путевки, отмечает председатель правления Ассоциации "Российский союз туриндустрии - Юг" Наталья Косьмина.

- Перед продажей туров мы предупреждаем о возможных природных явлениях, но где будет смерч, шторм, ураган, оползень или землетрясение - предугадать сложно, - рассказала Косьмина. - Хотя обычно туристы не задают вопросы про погоду.

Согласно статье 14 Федерального закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", если в месте отдыха возникает угроза для жизни и здоровья туриста или есть опасность причинения вреда его имуществу, он вправе потребовать в судебном порядке расторжение договора с туркомпанией.

"Наличие указанных обстоятельств подтверждается соответствующими решениями (рекомендациями) федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления, принимаемыми в соответствии с федеральными законами", - сказано в этой статье.

Если договор расторгается до начала путешествия, то возвращается вся сумма, уплаченная за турпродукт, если после - ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг.

Таким образом, турист всегда может обратиться в суд, который, как правило, становится на сторону потребителя. Однако если туроператор сможет доказать понесенные расходы, связанные с бронированием, то часть средств туристу все же придется заплатить.

При каких обстоятельствах можно без суда полностью или частично возвратить деньги за тур?

- Вернуть деньги за тур по договору можно, если государство считает ситуацию форс-мажорной, и такой пункт прописан. Деньги возвращаются только по общим стандартным правилам. Просто испугался - это не основание для возврата средств, - отмечает Косьмина. - Если турист отказывается по другим причинам, то тут все индивидуально. Имеет значение, как давно приобретен тур и сколько времени до даты отъезда осталось с того момента, как клиент решил аннулировать договор.

Если туркомпания выкупала билеты на регулярные рейсы, то деньги за них возвращаются тогда, когда сумму вернет авиакомпания. Если туроператор выкупал чартерные блоки, то в этом случае деньги за билеты вернут, если эти места удалось продать другим клиентам. Деньги за тур также можно вернуть, если есть документальное подтверждение уважительной причины, почему клиент не может поехать в путешествие (например, он заболел и есть справка о госпитализации). Существует также страховка от невыезда, мы рекомендуем ею пользоваться. Если клиент хочет аннулировать договор, а туроператор не возвращает всю стоимость тура, в дело вступает страховая компания, она возвращает деньги за минусом франшизы, которая обычно небольшая, в пределах 20-30 условных единиц. Если же за день до вылета турист позвонит и скажет, что передумал и лететь не хочет, не предоставив документы, подтверждающие уважительную причину, то с него может быть удержано до 100 процентов стоимости тура, и чтобы деньги вернуть, надо идти в суд.

Советы от МЧС

Что делать в случае возникновения и выхода смерча на сушу.

Если вы находитесь на открытой местности, немедленно укройтесь в ближайшей канаве, яме, овраге, любой выемке или впадине. Ложитесь на дно и плотно прижмитесь к земле.

Если вы находитесь на улице, остерегайтесь порванных электрических проводов, высоких строений и деревьев, мачт, рекламных щитов, заборов. Для защиты от летящих обломков и осколков стекла используйте листы фанеры, картонные и пластмассовые ящики, другие подручные средства.

Дополнительно закрепите палатку, шалаш, навес.

Если вы находитесь в здании, отойдите с детьми от окон и займите безопасное место у стен внутренних помещений, в коридоре, у встроенных шкафов, кладовых, под столами. Погасите огонь в печах, отключите электроэнергию, закройте краны на газовых сетях и включите радиоприемник для получения информации от МЧС.