Заповедник «Аскания-Нова» посетили за лето около 10 тыс. человек

Около 10 тыс. посетителей осмотрели биосферный заповедник "Аскания-Нова" в Херсонской области с начала июня. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела эколого-просветительской работы заповедника Светлана Веселая.

"[C 1 июня] принято около 10 тыс. человек. Я вам скажу, что это очень много. Это немного по сравнению с периодом двухлетней давности, потому что заповедник "Аскания-Нова" в среднем ежегодно за экскурсионный сезон принимал около 100 тыс. туристов. Максимальным был 2010 год, когда мы приняли 140 тыс.", - сказала она.

Веселая уточнила, что в день открытых дверей 28 апреля было принято более 1 тыс. человек. "Абсолютно бесплатно мы открыли двери нашего заповедника 1 июня для всех детей Херсонщины", - добавила она.

28 апреля заповедник принял первых посетителей после двухлетнего перерыва в работе с туристами. Там доступны два экскурсионных маршрута: "Жемчужина в степи" и "Фотосафари". Веселая отметила, что экскурсионные маршруты "Аскании-Нова" готовы принимать по 180 тыс. туристов за сезон. В день - примерно 6 тыс. туристов. Летний сезон будет открыт до начала ноября.

О заповеднике

"Аскания-Нова" - биосферный заповедник в Каховском районе Херсонской области, один из крупнейших в Европе. Занимает площадь более 33 тыс. га., из них 11 054 га - абсолютно заповедная степная зона. Асканийская степь относится к типчаково-ковыльному типу, это единственная территория такого типа в Европе. Здесь обитают около 1 155 видов членистоногих, семь видов земноводных и пресмыкающихся, 18 видов млекопитающих, в разные времена года пролетает более 270 видов птиц, из которых 107 видов остаются на гнездование. Кроме того, в заповеднике произрастает 478 видов высших растений.