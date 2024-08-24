В Дагестане стартовал фестиваль народного творчества

Всероссийский фестиваль народного творчества к столетию Кубачинского художественного комбината стартовал в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по туризму и народным художественным промыслам региона.

"В селе Кубачи стартовал всероссийский фестиваль народного творчества "Кубачи". Этот фестиваль посвящен 100-летнему юбилею Кубачинского художественного комбината. Фестиваль собрал порядка 70 мастеров и представителей предприятий народных художественных промыслов из республик Калмыкия, Башкортостан, Чувашия, Татарстан, а также из Астраханской, Нижегородской, Челябинской, Самарской и Краснодарской областей, а также различных районов Дагестана. В фестивале примут участие этнографы, краеведы, искусствоведы, музейные работники, художники, преподаватели школ искусств, журналисты и фотографы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на протяжении трех дней фестиваля будут проводиться мастер-классы по балхарской керамике, художественной лепке, гравировке по серебру, кубачинской и кайтагской вышивке, оружейному делу. Организаторами мероприятия является Министерство по туризму и народным художественным промыслам Республики Дагестан.

Кубачинский художественный комбинат в селе Кубачи был создан почти 100 лет назад на основе старинного промысла, известного с VIII века - производство художественных изделий из серебра. В советское время комбинат являлся ведущим предприятием народных промыслов республики, где было занято около 500 человек и ежегодно перерабатывалось 4-5 тонн серебра. В 1990-х годах комбинат стал испытывать значительные трудности со сбытом продукции и выплатой заработной платы.