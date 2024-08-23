В АТОР рассказали о новых популярных направлениях внутри страны

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о новых популярных направлениях внутри страны.

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«Челябинск — там потрясающий нацпарк, совершенно невероятный, с ни с чем не сравнимыми видами, то есть для всего. Это можно и для фотографии, для единения с природой, как хочешь. Там озеро Чебаркуль. В общем, Челябинск могу назвать в числе таких регионов», — заявила эксперт в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Также специалист отметила Оренбург и Ульяновскую область.

По её словам, среди лидеров по-прежнему остались Краснодарский и Ставропольский край, Дагестан, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Алтай.

«Но нет ни одного региона — Самарская область, Ульяновская, Тюменская, Мурманск, — где не было бы увеличения туристического потока этим летом», — добавила Ломидзе.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал Юго-Восточную Азию востребованным направлением.