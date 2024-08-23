Туристы никак не могут раскупить билеты на поезда с юга

У «Федеральной пассажирской компании» и «Гранд Сервис Экспресс» никак не закончатся билеты на поезда, возвращающиеся с юга. О результатах работы на южном направлении рассказали в пресс-службе РЖД. Сейчас в системах бронирования двух перевозчиков доступно 690 тыс. билетов в составах из Краснодарского края и Республики Крым. Две недели назад было 850 тыс. При этом и тогда и сейчас пассажиры жаловались на невозможность уехать с юга в нужные даты.

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Причина такой несостыковки проста: монополист продолжает выдавать статистику, считая билеты с текущего дня по 30 сентября. И большая часть из этого внушительного количества свободных полок приходится на начало осени. А туристам во что бы то ни стало нужно вернуться домой в августе к началу учебного года.

«Нет билетов. Мониторим без конца. Уже платный поиск заказывали, и всё равно безрезультатно», – пишут в соцсетях перевозчика люди, которые уже в отчаянии переплачивают деньги посредникам за сомнительные услуги.

На текущий момент в системе бронирования РЖД на последние числа августа по маршруту Анапа – Москва доступно всего несколько свободных мест для тех, кто готов ехать с пересадками. Их стоимость варьируется в диапазоне от 15 до 30 тыс. Но найти даже два места в одном составе невозможно, а с юга все едут семьями. Из Сочи на 29–30 августа нет мест даже с пересадками.

За август перевозчики уже доставили с юга около 2,7 млн пассажиров: в поездах ФПК проехались 2,2 млн пассажиров, в крымских составах «Гранд Сервис Экспресс» – 490 тыс. человек. Наиболее востребованными направлениями являются Новороссийск – Москва, Москва – Сочи, Краснодар – Сочи, Ростов-на-Дону – Сочи.

Ранее TourDom.ru писал, что билеты на поезда из Анапы на конец августа есть только для домашних питомцев.