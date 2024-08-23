Участок реки Сочи полностью обмелел

Участок реки Сочи в районе Краснодарского кольца в центре города-курорта полностью обмелел, передает корреспондент ТАСС. Также местами водоем зацвел, от него исходит неприятный запах.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о полном осушении реки Сочи. В настоящее время это явление наблюдается на участке водоема, расположенном в районе Краснодарского кольца в центре Сочи. Воды в устье здесь нет, видно лишь иссушенное каменистое дно реки. Также в реке погибла рыба.

Также частичное обмеление реки Сочи отмечается в Центральном районе возле улиц Чайковская и Конституции СССР, уровень воды в водоеме минимален, а большую часть устья занимает иссушенные каменистые участки.

Как пояснили ТАСС в администрации города, обмеление реки Сочи может быть связано с отсутствием осадков и тем фактом, что снег в горах растаял.