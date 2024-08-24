В Светлогорске продолжают расширять пляж: что уже сделали

В Светлогорске продолжается строительство первого подэтапа пляжеудерживающих сооружений. В группе «Балтберегозащиты» в соцсети «ВКонтакте» уточнили, что подрядчик завершает строительство подводного волнолома № 16.

«Сейчас подрядчик завершает строительство подводного волнолома № 16 длинной 192 м в подводной части и шириной по основанию 43,8 м», – говорится в сообщении.

Волнолом хорошо виден с променада. Он находится в 170 метрах от берега и уже функционирует. Строители уже начали работать над волноломом № 15. Они уже формируют подготовку основания из крупного щебня. Работы выполняют с привлечением специальной морской техники и профессиональных водолазов.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что готовность нового променада в Светлогорске составляет почти 50 %.