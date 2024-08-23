Красноярцев пригласили на большой семейный фестиваль
В Красноярске состоится первый городской фестиваль семьи и творчества «Вместе». Он продлится с 26 августа по 1 сентября, а его площадкой станет фанпарк «Бобровый лог», рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Для красноярцев и гостей города подготовлено много разных тематических площадок, где они с пользой смогут провести время, познакомиться с новыми людьми и отдохнуть», – рассказали в правительстве.
Ожидаемое количество участников – 10 тысяч человек.
Основные спортивные и развлекательные активности:
- напольный кёрлинг
- мега дартс
- мини-футбол
- интерактивное шоу с участием жонглёра, акробата и танцоров.
Готовятся следующие мастер-классы:
- лепка из глины
- изготовление свечей
- создание аппликаций, картин, праздничных масок из подручных материалов скетчинг.
Также в программе – настольные игры и чайная церемония.
Программа на главной сцене:
- музыкальные и танцевальные коллективы
- турнир по липсинку
- состязание по игре на воображаемой гитаре
- фитнес-дискотека
- поэтический фестиваль.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Красноярске прошел фестиваль для любителей кино.