Красноярцев пригласили на большой семейный фестиваль

В Красноярске состоится первый городской фестиваль семьи и творчества «Вместе». Он продлится с 26 августа по 1 сентября, а его площадкой станет фанпарк «Бобровый лог», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

«Для красноярцев и гостей города подготовлено много разных тематических площадок, где они с пользой смогут провести время, познакомиться с новыми людьми и отдохнуть», – рассказали в правительстве.

Ожидаемое количество участников – 10 тысяч человек.

Основные спортивные и развлекательные активности:

напольный кёрлинг

мега дартс

мини-футбол

интерактивное шоу с участием жонглёра, акробата и танцоров.

Готовятся следующие мастер-классы:

лепка из глины

изготовление свечей

создание аппликаций, картин, праздничных масок из подручных материалов скетчинг.

Также в программе – настольные игры и чайная церемония.

Программа на главной сцене:

музыкальные и танцевальные коллективы

турнир по липсинку

состязание по игре на воображаемой гитаре

фитнес-дискотека

поэтический фестиваль.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Красноярске прошел фестиваль для любителей кино.