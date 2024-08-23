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Красноярцев пригласили на большой семейный фестиваль

В Красноярске состоится первый городской фестиваль семьи и творчества «Вместе». Он продлится с 26 августа по 1 сентября, а его площадкой станет фанпарк «Бобровый лог», рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Красноярцев пригласили на большой семейный фестиваль
© ТАСС
«Для красноярцев и гостей города подготовлено много разных тематических площадок, где они с пользой смогут провести время, познакомиться с новыми людьми и отдохнуть», – рассказали в правительстве.

Ожидаемое количество участников – 10 тысяч человек.

Основные спортивные и развлекательные активности:

  • напольный кёрлинг
  • мега дартс
  • мини-футбол
  • интерактивное шоу с участием жонглёра, акробата и танцоров.

Готовятся следующие мастер-классы:

  • лепка из глины
  • изготовление свечей
  • создание аппликаций, картин, праздничных масок из подручных материалов скетчинг.

Также в программе – настольные игры и чайная церемония.

Программа на главной сцене:

  • музыкальные и танцевальные коллективы
  • турнир по липсинку
  • состязание по игре на воображаемой гитаре
  • фитнес-дискотека
  • поэтический фестиваль.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, как в Красноярске прошел фестиваль для любителей кино.

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