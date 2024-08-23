Гостиницы Москвы могут принять около 46 млн туристов в год

Порядка 46 млн туристов в год могут поселиться в гостиницах и других объектах размещения Москвы, сообщила журналистам заместитель председателя столичного комитета по туризму Алина Арутюнова.

"Уже сегодня коллективные средства размещения столицы могут принять 46 млн туристов в год. Такое число гостей сравнимо, например, с населением всей Аргентины", - сказала она.

Арутюнова отметила, что столичный гостиничный сектор продолжает расти, в первой половине этого года были открыты четыре новых отеля различных категорий: Stella di Mosca с пятью звездами, две четырехзвездочных гостиницы DoubleTree by Hilton Moscow Arbat и Glenven garden, а также трехзвездочная Cosmos smart Semenovskaya. Кроме того, по ее словам, не отстает и ресторанная индустрия. В первой половине 2024 года в Москве было запущено 600 новых гастрономических проектов, прирост новых кафе и ресторанов с января по июнь оказался втрое выше показателя 2023 года за аналогичный период.

"Сегодня в столице функционирует более 22 тыс. ресторанов и кафе, что дает возможность жителям и туристам каждый день завтракать, обедать и ужинать в разных заведениях в течение 20 лет", - подчеркнула Арутюнова.

Она добавила, что в прошлом году российская столица приняла 24,5 млн туристов, что близко к допандемийному уровню. Значительную часть потока - 22,2 млн человек - составили внутренние путешественники. Данные за 2024 год также указывают на впечатляющий туристический потенциал столицы: в I квартале этого года поток туристов увеличился на 19% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Ожидается, что к 2030 году въездной турпоток увеличится более чем в два раза: от 24,5 млн туристов в 2023 году до 52 млн.