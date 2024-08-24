Фуникулер в Нижегородском кремле: как выглядит и как будет работать

В Нижнем Новгороде готовится к открытию фуникулер, который избавит жителей и гостей города от необходимости пешком подниматься к верхней части кремля с площади Народного Единства. Объект создавался три года – с 2021-го. О том, что представляет собой транспорт и как он будет работать, – в материале «ФедералПресс».

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История кремлевского фуникулера

Фуникулер был построен в Нижнем Новгороде в 1896 году Финляндской компанией легкого пароходства петербургского предпринимателя Р. К. фон Гартмана к Всероссийской промышленной и художественной выставке.

Он работал за счет силы тяжести с помощью емкостей для воды, которые были установлены в вагонах. Бак верхнего вагона наполняли водой, а бак нижнего в это же время опустошали. Таким образом верхний вагон становился тяжелее и при помощи каната, переброшенного через блоки, поднимал нижний.

Часть пути вагонов проходила через подземный тоннель, располагавшийся под стеной кремля. При этом большая часть линии была однопутной, а на середине трассы был установлен разъезд. Фуникулер был частью трамвайной сети.

В 1918 году, после революции, движение фуникулера, как и движение трамваев, было прекращено. Элеватор снова стал функционировать в 1923–1926 годах. Однако к этому времени вдоль Зеленского съезда и Лыковой дамбы уже проложили трамвайные пути, которые соединили разрозненные линии. Необходимость в фуникулере отпала, и его работу прекратили.

К началу XXI века от объекта остались лишь руины стен и частично засыпанный тоннель.

Новый фуникулер

Новый фуникулер состоит из двух станций: верхней (внутри кремля) и нижней (на площади Народного Единства) – и трассы протяженностью 130 метров. Стены тоннеля, который, к слову, шире, чем тоннель московского метро, частично сохранились от старого фуникулера.

«Архитектурный облик нижней станции основан на фотографиях и чертежах утраченной исторической постройки на этом месте. Расположение верхней станции во многом определил сохранившийся фундамент водонапорной башни исторического фуникулера», – отметил управляющий делами правительства Нижегородской области Дмитрий Грызин.

Восьмиугольная башня являлась частью механизма, который приводил вагоны в движение. Фундамент и остатки ее кирпичных стен были обнаружены уже во время работ. Чтобы сохранить объект, пришлось изменить конфигурацию верхней станции: в проекте это не было предусмотрено. Ситуация повлияла на сроки сдачи фуникулера. Но теперь пассажиры смогут увидеть исторический объект: он находится под витражным остеклением в полу.

Еще одна причина долгого строительства – дефект бетонирования и гидроизоляции тоннеля, который был выявлен в 2023 году и привел к необходимости усиления бетонных конструкций и дополнительной гидроизоляции, из-за чего пришлось отложить работы по финальной отделке тоннеля и монтажу вагончика.

Как будет работать фуникулер

По тоннелю будет курсировать вагон вместимостью до 40 человек. В одну сторону фуникулер может перевозить до 120 человек в час. Функционировать транспорт может круглогодично. Время работы – с 10:00 до 21:00.

Первое время фуникулер будет работать в тестовом режиме по мере наличия пассажиров. Это необходимо, чтобы оценить пассажиропоток, сформировать расписание и определиться со стоимостью проезда. К слову, средства от оплаты билетов будут поступать в ГБУ НО «Нижегородский Кремль», отвечающее за эксплуатацию объекта.

Нижегородцы получат возможность прокатиться на фуникулере уже в скором времени: все необходимые документы от Ростехнадзора и разрешение на ввод в эксплуатацию получены – но точная дата открытия пока не определена.