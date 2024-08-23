Два новых глэмпинга открылись в Нижегородской области

В Городецком округе Нижегородской области открылось сразу два новых глэмпинга, построенных при государственной поддержке. Как сообщили в министерстве туризма и промыслов региона, прием гостей начали глэмпинги на 10 и на 15 номеров.

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Оба инвестиционных проекта реализованы в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По итогам проведения конкурса Минэкономразвития России на предоставление федеральных субсидий инвесторы получили в общей сложности более 36,5 млн рублей из федерального бюджета. Для софинансирования проектов из областного бюджета было также направлено свыше 1,5 млн рублей.

«До конца года в Нижегородской области откроется еще более десятка новых модульных некапитальных средств размещения, строительство которых ведется при государственной поддержке. Таким образом, номерной фонд коллективных средств размещения региона пополнится более чем на 300 номеров», – сообщил министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев.

Он напомнил, что строительство объектов ведется сразу в 10 муниципалитетах региона: в Нижнем Новгороде, Дзержинске, г.о. Сокольский, Городецком, Володарском, Вачском, Воскресенском, Павловском и Шарангском округах, а также в г.о.г. Бор.

«Внутренний туризм набирает обороты, при этом нижегородцы все активнее путешествуют по родному региону. Строительство глэмпингов – важный шаг в развитии устойчивого туризма. Это не только соединение комфортного жилья и природной красоты, но и двигатель муниципальной экономики», – резюмировал Сергей Яковлев.

Напомним, национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» реализуется по инициативе президента России Владимира Путина. В настоящее время нацпроект включает три федеральных проекта: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских продуктов», «Совершенствование управления в сфере туризма».