Волгоградцы ответили, где отдохнут осенью

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные экономически активные граждане.

Выяснилось, что 4 из 10 работающих волгоградцев планируют отдыхать именно осенью. Из них 17% проведут весь отпуск дома, 12% запланировали поездку по России, 10% для отдыха выбрали дачу, а 5% отправятся отдыхать за границу. Среди самых популярных направлений – курорты Краснодарского края, Кавказа, Турция, Таиланд и Египет.

Женщины чаще мужчин предпочитали отдых дома или поездки по России, тогда как мужчины чаще заявляли о желании отправиться за рубеж.

В основном о планах поехать за границу рассказывали респонденты с зарплатой от 100 тыс. рублей (8%), среди них также 23% проведут отпуск дома. А 47% опрошенных и вовсе не планируют брать отпуск осенью.