В Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Ярмарка в городе»

Фестиваль «Ярмарка в городе» пройдет в Нижнем Новгороде в последний раз в этом сезоне с 23 по 25 августа, сообщают организаторы (0+). В программе — историческая реконструкция пушкинской эпохи, кукольные спектакли, кинопоказы мультфильмов, мастер-классы и квизы.

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Последний уикенд откроет чаепитие с самоваром у ярмарочной печи под сказки Пушкина вечером в пятницу, 23 августа. После заката на фасаде Павильона №2 будут показывать советский фильм «Подарок черного колдуна» (0+).

В субботу, 24 августа, гости смогут посмотреть кукольные спектакли в домике около амфитеатра со стороны площади Ленина, а также на историческую реконструкцию «Пушкинский бал» в перголах около канала Бетанкура и у печи.

Также в программе — клуб дуэлянтов, чтение стихов, мастер-класс «Вальс», этюды по «Пир во время чумы» Пушкина от театра «Образ», бал и театрально-цирковая постановка.

Завершит фестивальный день вечерний кинопоказ мультфильма «Двенадцать месяцев» (0+) на фасаде второго павильона. В воскресенье, 25 августа, тоже можно будет увидеть кукольные спектакли около амфитеатра, этюды по «Пир во время чумы», реконструкцию бала, клуб дуэлянтов, послушать стихи, присоединиться к мастер-классу по вальсу, балу и фехтованию на тростях.

Также весь день будут работать фотозона, квесты и мастер-классы по окрашиванию наличников в перголах около карусели. После заката покажут «Сказку о царе Салтане» (0+) на фасаде второго павильона.