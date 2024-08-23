Туристы отдали 400 тысяч рублей и получили юрту вместо отеля

Московские туристы заплатили 400 тысяч рублей за комбинированный тур по Алтаю и Монголии, но из-за плохого качества сервиса решили судиться с организаторами поездки.

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Как рассказал один из туристов телеграм-каналу «Shot-Проверка», путевку он приобрел для себя и супруги. За поездку Александру пришлось отдать почти 400 тысяч рублей, за эти деньги турфирма обещала клиентам комфортное путешествие на оборудованном автобусе и «со всеми удобствами». Однако уже в начале пути у москвичей возникли сомнения в том, что качество сервиса будет приемлемым.

По словам Александра, из Горно-Алтайска тургруппу забрал автобус. На нем обещали обзорную экскурсию по местным достопримечательностям и трансфер в Монголию. Однако любоваться красотами удавалось с трудом: окна были грязные, кондиционер не работал, а по дороге сломалось заднее сиденье.

Уже в Монголии туристов тоже ждал сюрприз. Путешественников для аутентичности заселили в юрту, однако там не было ни света, ни воды. Мыться приходилось в озере неподалеку, отбиваясь от мошек и комаров.

После претензий тургруппу все же заселили в четырехзвездочный отель. Однако никаких обещанных экскурсий по Монголии не было, как и заявленных в программе шаманских практик. Туристов просто оставили в гостинице ждать срок окончания поездки.

В итоге Александр с супругой решили продолжить свою поездку самостоятельно. По возвращении они собираются идти в суд, готовят иск к турфирме по поводу оказания некачественных услуг.