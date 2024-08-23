Половина россиян любят экстрим в путешествиях

48% опрошенных россиян пробуют экстремальные занятия в путешествии. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследования. Среди таких активностей респонденты чаще всего выбирают дайвинг. Также в топ экстремальных занятий попали горные лыжи и сноуборд, «страшные» аттракционы, канатные парки и скалолазание.

Наименьшей популярностью пользуются спуск в прозрачном шаре и передвижение на пружинистых ходулях. 65% любителей экстрима каждую поездку пробуют новые виды подобных развлечений, каждый пятый делал это из интереса один или несколько раз и больше пока не планирует. И только для 15% экстрим — это хобби, и они занимаются одними и теми же активностями на постоянной основе.