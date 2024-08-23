Azimut Hotels купит гостиницу французской сети в центре Казани

Azimut Hotels станет владельцем трехзвездочный гостиницы Ibis, расположенной в центре Казани, пишет РБК со ссылкой на источники. По данным издания, российская сеть будет управлять отелем вместо французского оператора Accor. Сделка оценивается в 1,5 млрд рублей.

Azimut Hotels планирует обновить номерной фонд. Кроме того, отель станет четырехзвездочным. Компания отказалась от комментариев по поводу сделки и планов до их завершения.

Ibis запустили в Казани в 2009 году. В отеле насчитывается 155 номеров, а его площадь равна 5,9 тысячи квадратных метров. На строительство и обустройство гостиницы было выделено 520 млн рублей.

Azimut Hotels является крупнейшей сетью в гостиничной индустрии в России. Она держит более чем 65 отелей и санаториев по всей стране. Основателем и владельцем компании является Александр Клячин.

Ранее стало известно, что новым владельцем девелоперской компании «Инград» станет Sminex. Концерн «Россиум» хотел выручить за продажу застройщика 40 млрд рублей. По словам источников, близких к сделке, соглашения между сторонами достигнуты, но документы еще не подписаны. Кредитную линию для покупки застройщика предоставил Сбербанк.