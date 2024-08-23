В Екатеринбурге стартовал Международный фестиваль «Красная строка», который будет проходить три дня – с 23 по 25 августа. Основная программа события состоится в историческом сквере, а также в рамках фестиваля по всему городу будет проходить параллельная программа на разных площадках, среди которых музеи, торговые комплексы, скверы и бары, передает корреспондент ИА «Уральский меридиан» с пресс-конференции, посвященной фестивалю.

На фестивале, уже заработала книжная ярмарка, где можно найти художественную литературу, нон-фикшн, книги для детей и их родителей, комиксы и многое другое. Также гости смогут бесплатно отправить открытки прямо с фестиваля в любую точку России. Среди хедлайнеров фестиваля можно встретить Алексея Иванова, Алексея Сальникова, Яну Вагнер, Анну Матвееву и других известных авторов.

Кроме того, на 10 площадках города пройдет параллельная программа, где пройдут различные лекции, перформансы и презентации. Например, специально для «Красной строки» cервис Rideró привез несколько сигнальных экземпляров путеводителя, которые можно обрести на презентации проекта сегодня в 14:15 (лекторий «Прожектор»).

Более подробную информацию по программе можно найти на сайте «Красной строки». Ранее ИА «Уральский меридиан» писало, что на фестиваль «Красная строка» приедет композитор, Заслуженный деятель искусств России Григорий Гладков. Он выйдет на детскую сцену «Фонарик» с программой «Пластилиновая ворона приглашает друзей!».