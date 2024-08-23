Названы новые популярные направления для внутреннего туризма

Это Челябинск, Оренбург и Ульяновская область. Такими данными в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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«Челябинск — там потрясающий нацпарк и совершенно невероятный, с ни с чем несравнимыми видами, то есть для всего. Это можно и для фотографии, для единения с природой, как хочешь. Там озеро Чебаркуль. В общем, Челябинск могу назвать в числе таких регионов. Оренбург. Там степь, там другая история. Совсем другая история. Степи, тюльпаны и музей Черномырдина. Вот это must, вот это обязательно надо посетить, потому что обогатишься невероятно. Согласитесь, Ульяновская область не приходит в голову в числе первых, куда надо поехать. А туда надо поехать. Наверное, каждый регион ощутил на себе вот этот растущий спрос. Понятно, в разной динамике и в разном количестве. Понятно, что лидеры у нас не поменялись — это Краснодарский край, это Ставропольский край, это Дагестан, Санкт-Петербург, Москва, Татарстан, Алтай. То есть лидеры все примерно одни и те же. Но нет ни одного региона — Самарская область, Ульяновская, Тюменская, Мурманск, где не было бы увеличения туристического потока этим летом».

Ранее Ломидзе рассказала о китайских туристах, приезжающих в Мурманск ради зачатия под северным сиянием. Согласно легенде, такой ребёнок будет «счастлив всю жизнь».

Также у граждан КНР большой популярностью пользуются Приморье, Москва и Санкт-Петербург.