Лучше, чем в Испании: на Кавказе прошел ультрамарафон

В Невинномысске 18 августа прошел ультрамарафон Kavkaz. run. Участники бежали среди железных колоссов по территории Кочубеевской ветроэлектростанции. Событие собрало в небольшом городке Ставропольского края сотни туристов. Организатор спортивного праздника Михаил Шоров рассказал нам, как появилась идея забегов, какие марафоны пользуются популярностью и как бегуны помогают детям с особенностями развития.

Точка роста для городов

— Почему именно ветроэлектростанция?

— Все знают Ставропольский край по Кавказским Минеральным Водам — источникам, горам, но этим его прелести не ограничиваются. Мы решили прокачивать не только классическое направление, но и малые достопримечательности.

Мы уже больше 7 лет проводим наше спортивное мероприятие. Главной целью всегда было развитие любительского спорта и событийного туризма.

В этом году я с большим удовольствием открыл для наших бегунов такие места, как Георгиевск, например. Шикарный город, красивый, чистый. Мы провели там забег по историческому центру. Ровная трасса, гостеприимные жители.

В этот же список попал Невинномысск. Я это называю симбиозом промышленного туризма и любительского спорта. Мы показали людям гигантов индустриализации. Забег еще можно назвать «эволюцией человечества». Мы от крупного промышленного производства, которое пыхтит, коптит, но при этом создает нужный государству продукт, убегаем к естественной ветроэнергии.

Я сам бегал среди этих ветряков, когда мы готовили мероприятие. Это, конечно, вау — иметь возможность прикоснуться к 150-метровым колоссам. И еще звук лопастей — очень круто.

— При этом была 30-градусная жара. Люди не стали отказываться от забега?

— Участвовало 454 человека. Если в обычный день ты встаешь утром и думаешь: «О, жарко на улице, никуда не побегу», то тут купленный слот, плюс друзья, которые выйдут на старт, организаторы, которым ты доверяешь.

Жара была сильная. Это тяжелый забег оказался, да. Но никто не отказался. Были люди, которые сходили с дистанции. Мы профессионально организовали всю эвакуацию, то есть человек в случае, если с ним что-то случилось, звонил на телефон экстренной связи. И оперативно машины — джипы, баги — приезжали, забирали участников. Таких случаев было несколько. Все хорошо, без происшествий, без обращений в скорую помощь, в больницу и так далее.

В следующем году мы пересмотрим формат этого забега, чтобы исключить риск сильной жары. Может, сменим время года или время суток.

Главный приоритет в любительском спорте — здоровье человека. Мы организовали точки питания, где есть и аптечки. На крупных пунктах дежурила карета скорой помощи. Отдохнуть можно было в палатках. А еще администрация города установила поливальную машину, которая очень помогла нашим участникам, — по отзывам видим, что люди это оценили.

— То есть администрации городов, где вы проводите забеги, участвуют в организации?

— Да, но в разной степени. По опыту прошлых двух забегов могу сказать, что администрация Георгиевска была очень сильно вовлечена. Я это ценю и уважаю. Понимание, что это нужно городу, добавляет нам энтузиазма.

Мэрия Невинномысска обеспечила логистику волонтерского центра и проживание для всей команды. Нас с Кавминвод только приехало больше 300 человек — это команда без волонтеров. Еще администрация приготовила питание для финишеров, что бывает редко.

Это города, которые понимают, что мероприятие привлекает гостей. Мы вместе развиваем событийный туризм. Я показываю цифры: сколько людей приехало в город, на какой срок и так далее. Это хорошая точка роста для городов сегодня.

Забеги 2024 года

— В этом году у вас запланированы еще два забега — в Кисловодске и Пятигорске. Расскажите о них.

— Это известные забеги. У каждого своя фишка. Забег «Пятигорское кольцо» мы называем эталонным на Кавказе. Речь о кольцевой дороге вокруг Машука длиной 8800 метров. Каждый, кто живет здесь, тренируется на Машуке и бегает эту дистанцию. Мы спрашиваем друг друга: «За сколько бегаешь круг вокруг Машука?» Это стандарт.

И вот мы сделали забег, посвященный этой теме. Он у нас единственный с денежным призом, что привлекает большое количество профессиональных спортсменов, чемпионов России, призеров мировых первенств. Там у нас будет примерно 1000 участников.

А кисловодский марафон — главное событие сезона. В нем побежит около 2000 человек. Это единственный марафон в нашей беговой серии. То есть классическая марафонская дистанция — 42,2 километра.

В первый день фестиваля у нас детские забеги и карнавальный забег. Это шоу, где около 300 человек в костюмах — от Гомера Симпсона до Золушки и божьей коровки. Все бесплатно. Участники приезжают со всей России.

Во второй день проводим забеги на дистанциях от 2 до 42 километров по Кисловодскому нацпарку. Стартовый городок располагается в Долине Роз. Участники бегут по терренкурам с видом на Эльбрус — вокруг деревья, золотая осень. Это всегда вау. Среди участников обычно представлено около 250 городов.

— Это гости КМВ, а местные бегают?

— Зависит от забега. К примеру, в пятигорском максимальная дистанция — 9 километров, поэтому там большинство участников — местные жители и те, кому легко приехать, то есть люди из Нальчика, Ставрополя, Черкесска, Георгиевска. А вот такие забеги, как кисловодский, привлекают людей со всей страны, потому что там есть сложные дистанции.

В недавнем невинномысском ультрамарафоне были участники более чем из 80 городов. А местных — около 15%. Люди готовы приезжать на Кавказ ради интересных событий. Но мне бы хотелось, конечно, чтобы местное комьюнити бегунов-любителей развивалось тоже.

Как все начиналось

— С самого начала так же много людей участвовало?

— Первый забег мы провели в октябре 2017 года, в нем участвовали 700 человек. Я пришел в это из ивент-сферы, не из спортивной. Спорт для меня стал новинкой — и в личной жизни, и в профессиональной. Я пришел сразу с идеями, которые не были классическими для того времени.

Мы поставили не на спортивную часть, а на туристическую. И на первый забег в Пятигорске приехало огромное количество туристов. Они показали нашему региону, который был беден на спортивные события на тот момент, что такое любительский спорт. Это красиво: яркая модная одежда, кроссовки классные, красивые тела, настроение, атмосфера, энергетика.

Мы даем понять, что не нужно ехать в Испанию, Италию, когда у нас есть своя маленькая Швейцария. На Кавказе можно побегать, насладиться видами, вкусной едой, хорошей организацией, которую мы уже тогда начали показывать людям. То есть ты приезжаешь не просто на забег, а едешь на курорт.

— А как появилась эта идея?

— Мы сидели общались с моим другом — это известный на Ставрополье человек, сейчас краевой депутат, бизнесмен Жаник Гоначаров. Все годы он поддерживает проект, за что я ему очень благодарен. Тогда Жаник Валерьевич рассказал, что в каком-то из городов Хорватии видел, как проводится массовый легкоатлетический забег.

Сказал, что это крутая тема: красиво, ярко, спортивные люди бегут, счастливые, довольные. Предложил делать такое у нас, обещал поддержку. Я сразу придумал бренд Kavkaz.run. Это был 2016 год, мы анонсировали свой первый пятигорский полумарафон.

— Вы всегда жили на Кавказе?

— Нет, я переехал из Москвы в 2010 году. Мне непонятно, как можно тратить столько времени на логистику между домом, работой, встречами, развлечениями и увлечениями. На Кавминводах я за один день могу посетить несколько городов, сделать все дела. Живу в Ессентуках.

Здесь экология, красота, развитие, все потребности закрываются. Меня часто зовут в Москву, мне неинтересно. Когда я жил в столице, было много командировок, я увидел всю страну. Но Кавказ стал точкой притяжения. Я закрепился, пустил корни, у меня здесь дочь растет. Я взвешивал много факторов. И возможность создать семью, растить детей тоже стала аргументом. В Москве я себе этого не представлял.

И здесь я чувствую, что максимально полезен людям. Мне это очень важно.

Любимые места для бега

— Ежегодно вы проводите благотворительный марафон. Расскажите об этом.

— Эта традиция родилась в 2018—2019 годах. Мы придумали формат совместно с Пятигорской и Черкесской епархией. Решили, что будет круто отдавать частичку себя в нужное русло. С благотворительного забега мы начинаем спортивный сезон. Сразу выбрали вектор помощи — это детки, которым мы можем помочь с движением, с развитием.

Покупаем тренажеры, инвалидные коляски, укомплектовываем классы терапии современными устройствами, которые позволяют детям с особенностями развиваться и чувствовать себя лучше, быстрее адаптироваться к социальной среде.

В этом году в благотворительном забеге было больше 450 участников. Много партнеров поддерживают проект, хотят быть причастными к доброму делу.

— И в благотворительном забеге можно принять участие удаленно?

— Да, из любого города можно участвовать онлайн. Внести оплату, пробежать дистанцию, прислать нам трек. А в ответ бегун получает от нас красивую медаль участника. И вот вы частичка классного мероприятия.

— Какие места для бега на Кавказе ваши любимые? Посоветуйте.

— В первую очередь — Кисловодский парк. Но об этом можно и не рассказывать, потому что уже очень много лет это мекка для любителей спорта и для профессионалов. Там проводят ежегодные сборы многие команды, олимпийские сборные тренируются.

Конечно, гора Машук и дорога вокруг Машука. Можно забежать на вершину и спуститься — там классно. В Ессентуках я бегаю в Парке Победы. Отличное место, ровный круг — 2,5 километра.

В Железноводске это терренкур вокруг горы Железной, и можно добежать до горы Развалка. Тоже здорово. И очень жду реконструкцию Новопятигорского озера — одно из классных мест. Там можно сначала побегать вокруг озера, а потом поплавать. Я люблю окунуться после пробежки.

И еще могу посоветовать гору Бештау. Это для тех, кто не любит бегать по ровной дороге, по асфальту. Можно зайти на вершину, пробежаться там или пробежать полный круг вокруг горы. На каждой вершине Бештау меняется природа — это классное место. Плюс красивые виды на КМВ и панорама Кавказского хребта.