Перечислены желаемые направления для тюменцев в бархатный сезон

Жители Тюменской области в бархатный сезон планируют на самолете путешествие в Сочи, а поездом отправиться в Екатеринбург. Такие данные сообщили URA.RU аналитики сервиса путешествий «Туту.ру».

«Самым популярным авианаправлением из Тюмени стали Сочи. Доля пассажиров, купивших туда авиабилет, составила 46,2%. На поезде тюменцы планируют поехать в Екатеринбург. В этот город куплено 8,8% билетов», — поделились аналитики данными по путешествия в бархатный сезон.

Среди популярных авианаправлений у жителей Тюмени также Москва, Санкт-Петербург, Салехард и Минеральные воды. Доля пассажиров в эти города составила 10,4%, 7%, 6,4% и 5,9% соответственно. Далее по популярности следуют Новый Уренгой, Надым, Белоярский и Красноселькуп. На поезде тюменцы, помимо столицы, отправятся в Нижневартовск — 7,8% купленных билетов, Сургут — 5,9%, Пыть-Ях — 4,7% и в Омск — 4,6%.

Ранее турагенты раскрыли места отдыха состоятельных тюменцев. Так богатые жители Тюмени для путешествий предпочитают Бали, Малайзию и Филиппины. Самый дорогой тур, который покупали тюменцы в первом полугодии 2024 года, стоил девять миллионов рублей.