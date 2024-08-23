Самарцы рассказали, как проведут отпуск осенью 2024 года

Конкретные планы есть уже у 44 % респондентов, сообщают аналитики.

В частности, 15 % решили остаться дома, 14 % запланировали поездку по России, 8 % намерены отдохнуть на даче, 7 % готовятся к заграничному путешествию.

Женщины осенью чаще выбирают отдых дома и поездки по городам России, а среди мужчин больше тех, кто планирует отпуск за границей. При этом в другие сезоны планы отправиться за рубеж чаще отмечаются у женщин. Эксперты считают, что их отказ от таких путешествий осенью связан с началом учебного года у детей.

Также оказалось, что респонденты с зарплатой выше 100 тысяч рублей лидируют как в группе тех, кто осенью поедет за границу, так и среди тех, кто останется дома.

Между тем 47 % работающих самарцев не планируют брать осенний отпуск.

Аналитики также составили рейтинги самых популярных отечественных и зарубежных направлений у опрошенных жителей губернской столицы.

Выяснилось, что для путешествий внутри страны большинство респондентов выберут (в порядке убывания) такие регионы:

Краснодарский край;

Кавказ;

Золотое кольцо России;

Карелия;

Байкал;

Москва;

Санкт-Петербург;

Калининград;

Крым.

Среди зарубежных стран наиболее популярны Турция, Египет и Таиланд.