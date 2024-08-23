В Ивановской области обсудили проблемы туристической отрасли

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский отметил, что наблюдается рост интереса к региону. В связи с этим, необходимо подготовиться к увеличению туристических потоков и рассмотреть дополнительные меры для создания возможностей для местных жителей извлечь выгоду из растущего интереса. Важным аспектом является модернизация дорожной сети и развитие транспортного сообщения, включая скоростные поезда и судоходство. В Плес, Кинешму и Юрьевец планируется провести около 500 судозаходов.

Также поднимались вопросы развития автотуризма и создания нового Департамента туризма, а также расширения круизного туризма в регионе, охватывающего три города на Волге: Плес, Кинешма и Юрьевец. Важным шагом для привлечения туристов стало изменение режима работы музеев, которые теперь будут открыты с 10 до 18 часов, кроме понедельника.

Губернатор подчеркнул необходимость создания сувенирной продукции, отражающей особенности региона, а также отметил планы по строительству спортивных объектов международного уровня. Владимир Кехтер, генеральный директор ООО «Дворцовый завод», отметил значимость развития дорожной инфраструктуры для туризма.

Павел Груздев, глава КФК «Сытая Дуся», сообщил о начале работы по агротуризму, включая строительство гостевых домиков и организацию мастер-классов. В следующем году Юрьевец отметит 800-летие, и планируется расширение туристических продуктов.

Ранее демография Ивановской области показала печальные данные. Также под Иваново местную администрацию обязали обеспечить доступ к водохранилищу.