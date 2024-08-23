Анонсирована новая программа развития туризма в Красноярском крае

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили развитие науки, образования, спорта и туризма в регионе, а также уровень его готовности к новому учебному году.

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Красноярский край активно использует меры поддержи национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". В феврале регион утвердил новую государственную программу "Развитие туризма" на 2025-2030 годы. Документ разработан по поручению президента РФ и содержит комплекс мер, направленных на повышение туристской привлекательности региона и увеличение турпотока.

"В целом программа получилась уникальной, она рассчитана сразу на пять лет, до 2030 года. Общий объем финансирования программы составит порядка 23 миллиардов рублей: более 10 миллиардов предусмотрено за счет средств краевого бюджета и 12,8 миллиарда рублей за счет внебюджетных источников - это плановый объем средств инвесторов на реализацию проектов в области туризма. С утверждением этой госпрограммы туризм в крае становится полноценной отраслью экономики. И, конечно, главное - жители Красноярского края и гости нашего региона получат больше возможностей для отдыха в самом центре страны", - цитирует губернатора пресс-служба правительства региона.

Особое внимание в ходе встречи Дмитрий Чернышенко и Михаил Котюков уделили подготовке к новому учебному году. В сентябре в школы края пойдут более 375 тысяч детей, из них 35,5 тысячи - первоклассники. К началу учебного года в Красноярском крае откроются три новых школы: в микрорайоне Солнечный Красноярска - школа на 1100 мест, построенная в рамках нацпроекта "Образование", а также учебные учреждения в поселке Бартат Большемуртинского района и поселке Первомайск Мотыгинского района. До конца 2024 года предполагается завершить строительство еще трех школ в районах региона.

Кроме того, рамках нацпроекта "Образование" на базе еще 72 школ в малых городах края откроются современные образовательные центры "Точки роста". В целом на подготовку к новому учебному году из бюджетов всех уровней выделено более 4,5 миллиарда рублей.

В вузах края объявлен дополнительный прием, а в учреждениях профессионального образования приемная кампания завершилась. В этом году отмечен заметный рост числа абитуриентов, выбравших для поступления техникумы и колледжи, которые входят в федеральный проект "Профессионалитет", - поступило более восьми тысяч заявлений.

Стороны обсудили также развитие физической культуры и меры по достижению цели, поставленной президентом: к 2030 году привлечь к регулярным занятиям спортом не менее 70 процентов жителей страны.

Подняли в ходе встречи и тему взаимодействия комиссии по научно-технологическому развитию РФ и комиссии Государственного Совета по направлению "Технологическое лидерство".

"Синхронизация работы Комиссии по НТР и комиссии Госсовета, которую возглавил Михаил Михайлович Котюков, имеет важнейшее значение для эффективной реализации национальных проектов и государственных мер поддержки в сфере науки и образования. Сегодня государство создало целый ряд инструментов по развитию сферы исследований и разработок: передовые инженерные школы, научно-образовательные и инжиниринговые центры, научные центры мирового уровня и многое другое. Все они способствуют достижению технологического лидерства - национальной цели, обозначенной президентом, и позволяют обеспечивать социально-экономическое развитие регионов и России в целом", - подчеркнул вице-премьер.

В завершение встречи Михаил Котюков пригласил Дмитрия Чернышенко посетить Красноярский край и ознакомиться с проектами по развитию науки, образования, спорта, туризма и молодежной политики.