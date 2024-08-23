Число индийских туристов в России достигло 120 тысяч в год

За полгода Россию посетили 700 тысяч иностранных туристов, но лидерами остаются гости из Китая, рассказал НСН Дмитрий Горин.

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Россию ежегодно посещают 120 тысяч индийских туристов, эта цифра будет расти, если будет реализован механизм безвизовых групповых поездок. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Расходы индийских путешественников за границей утроились с 2010 по 2023 год — до $33 млрд. Об этом сообщило британское издание The Economist. Согласно одному из прогнозов, в следующем году они подскочат до $45 млрд. Движущей силой этого является сочетание демографии и экономики. Ожидается, что к 2047 году средний класс в Индии увеличится вдвое — до 93 млн человек. По словам Горина, в Россию ежегодно приезжают 120 тысяч человек.

«Количество приезжающих в Россию индийских путешественников составляет порядка 120 тысяч человек в год. В перспективе эта цифра будет увеличиваться, однако сейчас в России преобладают туристы из Китая (они получили не меньше 250 тысяч электронных виз из 540 тысяч выданных). Въездной туризм еще не восстановился до доковидных показателей. Также Россия популярна у туристов из Саудовской Аравии и ОАЭ. Что касается туристов из Индии, мы надеемся, что будет реализован механизм безвизовых групповых поездок. Это позволит упростить путешествие граждан Индии в Россию», — сказал Горин.

Собеседник НСН пояснил, что привлечет иностранных туристов в Россию.

«Прежде всего, должны быть очень лояльные и удобные условия. Это не только визовая политика, но и транспортная доступность, так как перелеты в условиях ограничения воздушного сообщения очень дорогие. Также интересует туристов наличие платежных решений, так как карты зарубежных банков в России не работают, а лимит в $10 тысяч ограничивает бюджет на путешествия иностранцев в Россию. Что же касается интересных маршрутов, высокого сервиса гостиниц и российского гостеприимства, здесь никаких вопросов к нашей стране нет», — добавил эксперт.

В заключение Горин назвал объем въездного туризма в Россию

«С целью туризма за полгода приехали порядка 700 тысяч человек. Не исключено, что такими темпами цифра будет увеличиваться и по итогам 2024 года, так как в период пандемии въездной туризм наиболее сильно пострадал, действующие ограничения привели к падению въезда иностранных туристов в Россию на 90%», — подытожил он.

Ранее Горин заявил, что в 2024 году Таиланд посетит рекордное количество российских туристов — 1,7 млн человек, также россиян интересуют страны Юго-Восточной Азии