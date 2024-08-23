Волгоградская область вошла в топ-3 городов по оздоровительному отдыху

Портал бронирования санаториев представил итоги оздоровительного отдыха с января по июнь 2024 года.

Согласно данным портала «Санатории России», в лечебно-профилактических учреждениях Волгоградской области в первом полугодии 2024 года отдохнули 13,7 тыс. человек. Это на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

Всего в санаториях Южного федерального округа за полгода побывали 915 тысяч человек. В топ-3 регионов по этому показателю вошли Волгоградская область, Крым и Краснодарский край.

Наиболее популярными направлениями оказались лечение и профилактика в здравницах болезней сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, ЖКТ, нервной системы и органов дыхания.