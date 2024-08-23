Школьники смогут бесплатно отдохнуть в Калининградской области

Власти Калининградской области с сентября возобновляют программу бесплатных туристических поездок по региону для учащихся 5-9-х классов по социальному сертификату. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областного правительства.

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"В рамках этой программы совершить путешествие по региону смогут 1 250 учащихся 5-9-х классов общеобразовательных учреждений области. На ее финансирование из областного бюджета выделено 10 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Министр по культуре и туризму области Андрей Ермак пояснил ТАСС, что эта программа завершена на федеральном уровне, однако в Калининградской области ее решили продлить.

"Эта программа будет исполняться так же, как и в предыдущее два года. Единственное, что изменилось - это то, что финансирование теперь полностью осуществляется из регионального бюджета", - сказал он.

Социальный сертификат позволит отправиться в турпоездки с обзорными экскурсиями, посещением достопримечательностей в сопровождении квалифицированных экскурсоводов. При этом путешествия будут начинаться как из Калининграда или приморских городов области, так и из городов на востоке региона, чтобы школьники смогли побывать в незнакомых им местах, отметил Ермак. По его словам, документ предполагает оплату поездки, двухразовое горячее питание и одну ночевку в гостиницах области категории не ниже "три звезды".

Реализация программы осуществляется в рамках регионального проекта "Повышение доступности туристических продуктов", входящего в состав национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", добавили в пресс-службе.