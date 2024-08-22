Эксперты назвали самые красивые осенние регионы страны

Эксперты назвали россиянам регионы страны, которые особенно красивы осенью. Такие данные приводятся в материале сервиса путешествий «Туту», который оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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Так, специалисты советуют обратить внимание на Мурманскую область.

«За красивыми осенними видами отправляйтесь в природный парк "Териберка" и на прогулку по тропе "Старинная поморская деревня Умба" — она тянется по живописному Терскому берегу к Белому морю», — указано в сообщении.

Кроме того, осенью тепло и солнечно на Байкале, Иркутская область. Там можно посетить и поселок Листвянка, а оттуда отправиться на гору, с которой открывается вид на окрестности и исток Ангары.

«Осенний Байкал со стороны Республики Бурятия ничуть не менее прекрасен, чем со стороны Иркутской области — и мы, конечно, рекомендуем посетить оба региона. В Бурятии, помимо озера, чтобы почувствовать романтику осени, отправляйтесь в Баргузинскую долину, которая находится восточнее Байкала», — добавили эксперты.

В списке также значатся Республика Алтай, Ставропольский край, Астраханская область и Приморский край.

Ранее сообщалось, что внутренние направления станут самыми доступными для российских туристов в бархатный сезон. В этот период начинают работать комплексные программы в санаториях по достаточно бюджетным ценам.