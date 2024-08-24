Туризм в Ростове начал набирать популярность

Туристическая привлекательность Ростова растет. Вместе с основными направлениями - культурно-познавательный и бизнес-туризм - все большую популярность набирают гастрономический и круизный туризм. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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