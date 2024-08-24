Туризм в Ростове начал набирать популярность

Туристическая привлекательность Ростова растет. Вместе с основными направлениями - культурно-познавательный и бизнес-туризм - все большую популярность набирают гастрономический и круизный туризм. Об этом сообщает в своем telegram-канале глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
- Мы готовы принять всех желающих посетить наш город: в Ростове 211 гостиниц на почти 6 тысяч номеров, способных разместить более 11 тысяч посетителей. И мы продолжаем развивать это направление. В «Перечень инвестиционных проектов Ростова-на-Дону» включены проекты по строительству еще двух гостиниц. В настоящее время объекты находятся в завершающей стадии строительства. Туроператоры предлагают жителям и гостям Ростова самые разнообразные экскурсии. Среди них не только классические обзорные экскурсии, но авторские, гастрономические, иммерсивные, экскурсии на предприятия. Основные из них собраны в подборку и доступны на официальном туристском портале города, - говорится в сообщении.