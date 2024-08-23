Муром: зачем ехать на родину Ильи Муромца

Родина Ильи Муромца и Петра и Февронии Муромских, город былин и любви. Здесь поет душа (благодаря наивкуснейшим пухлым калачам, в том числе) и даже мост (виды на реку Оку не оставляют шансов). Рассказываем, чем заняться в Муроме, до которого с недавних пор можно домчать всего за три часа (правда, по платной трассе).

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Что посмотреть

Свято-Троицкий монастырь

Многие приезжают в монастырь попросить счастья в семейной жизни, ведь именно здесь находятся мощи Петра и Февронии Муромских, покровителей любви и брака. Кто-то молится, стоя в очереди к раке, где в двухместном гробу похоронены супруги. Другим достаточно потереть нос бронзового зайчика, изображенного на скульптурной композиции у входа в обитель. При чем тут заяц? По преданию, у Февронии был ушастый ручной зверек.

«Поющий» мост

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Построенный в 2009 году вантовый мост через реку Оку поражает не только своим внешним — «летящим» — видом, но и тем фактом, что он «умеет петь». Все дело в особенностях конструкции: в опорах есть отверстия, в которые задувает ветер, и так рождается звук. Еще один аргумент, чтобы посетить мост: в 2013-м он был назван самым красивым в России. Действительно, фотографии на его фоне получаются необыкновенные.

Село Карачарово

«Из того ли из города из Мурома, из того ли из села из Карачарова выезжал удаленький дородный добрый молодец...» — так начинается былина про Илью Муромца.

Сейчас то самое село является микрорайоном города. На стене дома 279 висит табличка, мол здесь раньше стояла изба Ильи Гущина, ставшего прообразом легендарного богатыря. Еще в Карачарове есть часовня, которую, по преданию, строил сам Илья, и святой источник, открывшийся, когда конь героя ударил копытами о землю.

Спасо-Преображенский монастырь

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Обитель известна не только тем, что основана в 1096 году, но и тем, что там покоятся мощи, а именно средний палец, Ильи Муромца, то есть Гущина, который в итоге принял постриг и впоследствии стал преподобным Илией Печерским. А еще все желающие могут позвонить в колокола в надвратной звоннице: колокола здесь нестандартные — в виде пластин под названием било, по которым нужно постучать молоточком.

«Хлебная горница»

Коломне стоит закатать губу, ибо за звание родины калача испокон веков борется еще и Муром, на гербе которого красуется эта выпечка. В музее можно научиться ее готовить. Похож калач на навесной замок: вот вам толстый «животок» и тонкая «ручка», которую в стародавние времена богатые отдавали бедным («дошли до ручки»). А еще на животке делается надрез-рот: а это уже про вышеупомянутую «губу», которую присыпают мукой и «закатывают».

Усадьба В.С. Храповицкого

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Средневековый замок в российской глубинке? Говорят, дворянин-лесопромышленник В.С. Храповицкий построил такой в селе Муромцево на спор, пообещав во время поездки во Францию превзойти европейские аналоги. Конный двор дворцового комплекса Храповицкий возвел тоже в виде замка, чтобы уязвить одного французского аристократа. Когда гость признал сходство здания с собственным поместьем, хозяин отметил:

«Ну что Вы, это всего лишь мои конюшни, здесь живут мои лошади».

В общем, несмотря на то, что усадьба сейчас полуразрушена, посетить ее однозначно стоит — огромный каскадный парк создан для неспешных прогулок.

Где остановиться

«Муром»

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План улицы Московская, ведущей в сторону столицы, в 1788-м утвердила лично Екатерина II. Селились здесь богатые купцы, которые открывали на первых этажах зданий магазины и трактиры, а наверху — меблированные комнаты. Этого принципа придерживались и создатели современного отеля, который порадует любителей винтажного стиля.

VELHO

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С финского название глэмпинга переводится как «волшебник»: магическая концепция отражает контакт человека с пятью стихиями. Огонь, Вода, Земля и Воздух — так называются тематически оформленные домики. А таинственная стихия Эфир отвечает за жизнь, свет, любовь, с которой тут относятся к гостям.

«Есенин»

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Каким образом связан Сергей Есенин с Муромом? На этот вопрос сотрудники отеля, носящего имя поэта, затрудняются ответить. Известно, что писатель посещал этот город. К есенинской эпохе относят и здание гостиницы, построенное в XIX веке. Интерьеры, правда, оформлены вполне современно.

Где поесть

«УтроВечер»

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Как начинается ваш день? С сырников с черной смородиной или с бриоши с лососем и яйцом? Хотя, собственно, какая разница, на какой вы стороне — на сладкой или соленой, за ужином вас ждет другая дилемма: рыба или мясо. Лосось со шпинатом или говяжий язык с картофелем — выбор совсем не очевиден.

X.Lovelli

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Здесь чувствуется акцент на итальянской кухне: пицца «дьявола» и пеперони соседствует с брускеттой со страчателлой и всевозможными ризотто. Есть в меню и «русская» паста — пельмени и вареники. Американская кухня представлена бургерами — с говядиной или курицей.

«У Ильи, у Муромца»

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Приехать на родину знаменитого богатыря и пообедать в трапезной его имени — идея вполне логичная. Названия блюд помогут проникнуться былинной атмосферой: «уха из петуха», отбивная «Купца шуба», гриль «Змей Горыныч», шницель «Соловей-разбойник»… Подается все в глиняной посуде, в том числе в горшочках, да с деревянными ложками.