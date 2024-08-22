Эксперты сообщили о росте турпотока в санатории Кубани

Санатории Краснодарского края за шесть месяцев 2024 года приняли более 670 тыс. человек. Это на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации региона.

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По этому показателю Кубань является лидером в России. На втором месте находится Ставропольский край, в здравницах которого за полгода отдохнули 390 тыс. человек, на третьем — Московская область (227 тыс. человек). Всего отдых и оздоровление в санаториях страны за этот период выбрали 3,14 млн человек, что на 6% больше, чем год назад.

На Кубани действуют более 200 санаторно-курортных организаций примерно на 100 тыс. мест.

«Это пятая часть от общего количества номеров в здравницах России. Ежегодно у нас оздоравливается более 1,5 млн человек. Практически каждый четвертый отдыхающий, из предпочитающих оздоровительный туризм, выбирает здравницы Кубани», — цитируется врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия края Михаил Зарицкий.

Здравницы Краснодарского края специализируются на лечении широкого спектра заболеваний. В учреждениях предусмотрено более 500 уникальных программ с использованием местных лечебных грязей и минеральной воды.

Ранее «Кубань Информ» писал, что корпус санатория ФНС отремонтируют в Сочи за 420 млн рублей.