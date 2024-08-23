Сервис «Авито Путешествия» вошел в Ассоциацию туристических агрегаторов (АТАГ), объединяющую крупных игроков рынка цифрового туризма. Благодаря сотрудничеству компания планирует развивать отраслевую экспертизу, содействовать внедрению новейших технологий и совершенствовать опыт самостоятельных путешествий. Совместно с участниками ассоциации «Авито Путешествия» будут укреплять механизмы саморегулирования, внедрять инструменты для улучшения потребительского опыта, взаимодействовать с органами власти и популяризировать цифровые инструменты для путешествий.

Как отметил руководитель направления «Авито Путешествия» Артем Кромочкин, компания давно взаимодействует с коллегами по отрасли. А вступление в АТАГ поможет вывести сотрудничество на новый уровень.

«Мы стремимся сделать путешествия по России выгодными, удобными и максимально безопасными, чтобы способствовать развитию внутреннего туризма. Диалог между компаниями особенно важен, если учитывать, что рынок посуточного жилья и отелей быстро растет и к 2030 году превысит 1,5 трлн рублей», — добавил Артем Кромочкин.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Форум креативных территорий прошёл на Нижегородской ярмарке.