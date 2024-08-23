В Ямальский район прибыл круизный лайнер с сотней туристов

Жители Салемала устроили теплый прием туристам, прибывшим из Москвы, Санкт-Петербурга, с Урала и Поволжья. Местные жители с большим удовольствием показали всю красоту, традиции и богатую кухню Крайнего Севера.

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- Не успели мы выйти на берег, как мы поняли, что нас тут очень ждут. Для нас уже играла музыка, были накрыты столы, сварена уха и заварен ароматный чай. Дом культуры восхитил. Здесь работают очень заботливые люди, которые на своем месте. Очень понравилась библиотека, пространства для обучения, музыкальная студия и большой актовый зал. Не каждый населенный пункт может похвастаться таким домом культуры, – поделилась бренд-менеджер круизной компании «Созвездие» Мария Жигачева.

Гости побывали на праздновании Дня флага России, отведали ароматную уху, пообщались с местными жителями и попробовали самую главную северную ягоду – морошку. Также путешественникам рассказали героическую историю Володи Солдатова, который в свои 17 лет спас тундровиков-кочевников от страшной чумы.

Уже завтра, 23 августа, путешественники отправятся в Новый порт и посетят Ямальский мерзлотник, а после - в Аксарку и Салехард.

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