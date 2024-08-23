Власти Светлогорска назвали размер и дату ввода туристического налога в городе

С 2025 года в Светлогорске планируют ввести туристический сбор. На сайте администрации городского округа уточнили, что минимальный размер ставки составит 100 рублей.

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«Установить с 01 января 2025 года в соответствии с главой 31.1 Налогового кодекса Российской Федерации на территории муниципального образования «Светлогорский городской округ» туристический налог», – говорится в сообщении.

В 2025 году речь будет идти об 1 % от стоимости аренды номера в гостинице или других местах временного проживания. До 2029 года плата будет расти на один процент. Напомним, что некоторые категории граждан освободят от туристического сбора.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Калининградской области рассказали о размере курортного сбора в регионе.