Пять главных курортов Каспия для отдыха в бархатный сезон

В Дагестане, строго говоря, моря нет. Ведь Каспий — это формально озеро. Морем его называют из-за огромной площади и концентрации соли в воде. Бархатный сезон на Каспии длится до октября, хотя вода остается теплой еще месяц. Особо смелые могут искупаться в море и в ноябре. Разбираемся, где лучше остановиться на Каспийском побережье для семейного отдыха, уикенда с друзьями или для одиночной перезагрузки.

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Каспийск

Один из самых молодых городов Дагестана, расположенных на морском побережье. Считается пригородом Махачкалы и находится в 15 км от главного города республики, так что вечером можно вполне отправиться гулять в столицу.

Каспийск — не только туристический город, но и военный. В нем располагается одна из баз Каспийской флотилии. Поэтому помимо местных достопримечательностей туристы часто разглядывают боевые корабли, которые появляются в море.

Ксения Андрианкова, руководитель сервиса бронирования путешествий по России «Турслет», советует крупный парк-отель Azimut. А вот в пресс-службе FUN&SUN отметили отель с четырьмя звездами Arena Hotel, который расположен рядом со спортивной ареной.

«На побережье есть курортные пансионаты, — говорит Анатолий Емельянов, директор по маркетингу туркомпании Caspian Travel. — Например, здравница ФСБ».

По словам специалиста, помимо них туристы останавливаются в апартаментах и мини-отелях на берегу моря.

Кстати, именно в Каспийске находится завод «Дагдизель», который подарил свету фантастический экраноплан «Лунь».

Махачкала

Столица Дагестана способна удивить своей самобытностью, оставаясь при этом одним из самых динамичных мест республики. По ритму жизни город иногда сравнивают с Москвой — по крайней мере, как шутят здесь, по количеству кофеен мегаполисы почти сравнялись.

Местом притяжения отдыхающих в столице Дагестана стал городской пляж, расположенный недалеко от центра. Он достаточно широкий и с песчаным насыпом. В разгар купального сезона здесь отдыхают как туристы, так и местные жители.

«Сюда приезжают не только для того, чтобы искупаться в море, но и чтобы посмотреть на горы, — рассказывает Анатолий Емельянов. — Туристы, которые прибывают в Махачкалу, редко остаются в городе на весь период отдыха. В основном все берут экскурсии по окрестностям — Сулакский каньон, Гуниб, Гамсутль, Карадахская теснина».

По словам специалиста, Махачкала — город, в котором больше всего в Дагестане новых отелей и глэмпингов. К слову, последние пользуются большой популярностью у туристов.

Ксения Андрианкова из «Турслета» отметила гостиничный комплекс «Джами», а в пресс-службе FUN&SUN выделили два отеля — Shato Hotel (без звезд) и «Монто» (4 звезды).

В турагентстве рассказали, что в их списке туров есть сразу несколько предложений, в которые входит посещение дагестанской столицы. В рамках программ путешественникам предлагают обзорную экскурсию по городу и его окрестностям.

В FUN&SUN считают, что отдых в Махачкале больше подойдет для молодежи. Все-таки шумная столица обязывает к посещению местных ресторанов (во многих есть алкоголь) и даже баров и пабов.

Дербент

«Гурманам и ценителям вина стоит отправиться в Дербент, — говорит Анатолий Емельянов из Caspian Travel. — Здесь есть винодельческие компании, которые проводят гастротуры».

Познакомить туристов с особенностями Дербента предлагают и в FUN&SUN. В ходе обзорной экскурсии путешественникам покажут крепость Нарын-Кала, древние районы и улочки города, а затем устроят обед.

По словам Ксении Андрианковой из «Турслета», Дербент чаще всего выбирают в рамках экскурсионных туров.

Кроме знаменитой крепости Нарын-Кала в окрестностях города расположился экраноплан «Лунь», который стоит прямо на берегу Каспийского моря, а еще здесь есть Джума-мечеть, Дербентский маяк, Музей истории и Девичья баня, где раньше совершались предсвадебные обряды.

Пляжей в Дербенте много, но не все они благоустроены. Наибольшей популярностью у туристов пользуется Центральный пляж с современной инфраструктурой и песчаным насыпом. Правда, местные жители здесь предпочитают только загорать. Считается, что море в Дербенте недостаточно чистое. Любителям глубины тут не понравится: заход в море плавный, до глубины придется пройти большое расстояние.

По мнению FUN&SUN, Дербент подойдет как для семейного отдыха, так и для шумной компании друзей. При этом выбор отелей в Дербенте обширный: «Морская волна», «Дербент Премиум», «Метрополь», Zuri, Gold Niyara Hotel, «Руссо Туристо».

Дагестанские Огни

Статус города поселок Дагестанские Огни получил в 1990 году. Он расположен в 10 км от Дербента и считается его пригородом. Туристов здесь немного, атмосфера гораздо спокойнее и море значительно чище, чем в Дербенте.

«Дагестанские Огни больше подходят для размеренного отдыха», — говорит Анатолий Емельянов.

По его словам, вдоль побережья Огней открылось большое количество новых мини-отелей на 10−12 номеров, которые пользуются у туристов большой популярностью.

«Обычно гости города выбирают мини-отели, потому что они расположены прямо у моря, — объясняет Анатолий. — А квартиры находятся дальше, поэтому к пляжам придется долго добираться».

При этом он отмечает, что квартира обойдется дешевле, чем номер в мини-отеле на берегу моря.

Пляжи в Дагестанских Огнях знамениты своим золотистым песком, ради которого сюда приезжают не только местные жители, но и туристы. Инфраструктура пляжей скудная, поэтому рассчитывать стоит на аскетичный отдых — только море и песок.

В основном туркомпании не устраивают поездки в Дагестанские Огни, но путешественников это не останавливает. Добраться сюда можно на электричке, рейсовом автобусе или на такси из Дербента. Время в пути займет в среднем 25 минут.

Избербаш

«Самая популярная локация для пляжного отдыха — Избербаш, — рассказывает Ксения Андрианкова. — Здесь отели располагаются прямо на первой береговой линии».

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«Исторически сложилось, что самые чистые пляжи в Избербаше», — добавляет Анатолий Емельянов.

Избербаш находится между Дербентом и Махачкалой, из которых приезжают туристы, жаждущие покоя и умиротворения. Шумной компании друзей будет скучно, а вот семье с детьми — вполне комфортно.

Берег в Избербаше отделен от открытой воды грядами камней, из-за чего больших волн не бывает даже в самый сильный шторм. В городе есть аквапарк и горячий источник.

«Обычно люди заселяются в отели на море, но потом понимают, что им скучно, и заказывают экскурсии по республике», — говорит Анатолий Емельянов.

Центральный городской пляж имеет огромную территорию, и даже в самый пик сезона здесь не будет большого количества людей. А если отойти немного в сторону, то можно оказаться совсем в уединении.

Некоторые местные жители купаются в одежде. К туристам в купальниках относятся снисходительно.

Путешественники останавливаются в Избербаше чаще в гостевых домах, но отели тут тоже есть. Ксения Андрианкова из «Турслета» выделяет гостиницу «Каспий», которая расположена рядом с городским пляжем. Неподалеку есть отели «Рамина», «Кассиопея», «Адмирал» и множество других.