Под Новосибирском появится новый отель

Глава наукограда Кольцово Николай Красников заявил о планах по строительству отеля в непосредственной близости от строящегося под Новосибирском ускорителя СКИФ. Об этом со ссылкой на мэра рабочего посёлка сообщает агентство ТАСС.

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«Сейчас занимаемся с участием федеральных и региональных властей строительством отеля непосредственно около площадки СКИФ», – заявил Красников в четверг, 22 августа.

По словам мэра Кольцово, объект планируют построить в ближайшие два года.

Кроме того, он сообщил, что в настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации для строительства гостинично-развлекательного комплекса и конгресс-холла на территории наукограда.

Ориентировочная стоимость этого проекта оценивается в 5,5-6 млрд рублей.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ввод объектов синхротрона СКИФ в Новосибирске перенесен на 2025 год.