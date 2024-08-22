Под Новосибирском появится новый отель

Под Новосибирском рядом со СКИФом хотят построить отель
Глава наукограда Кольцово Николай Красников заявил о планах по строительству отеля в непосредственной близости от строящегося под Новосибирском ускорителя СКИФ. Об этом со ссылкой на мэра рабочего посёлка сообщает агентство ТАСС.
«Сейчас занимаемся с участием федеральных и региональных властей строительством отеля непосредственно около площадки СКИФ», – заявил Красников в четверг, 22 августа.
По словам мэра Кольцово, объект планируют построить в ближайшие два года.
Кроме того, он сообщил, что в настоящее время завершается разработка проектно-сметной документации для строительства гостинично-развлекательного комплекса и конгресс-холла на территории наукограда.
Ориентировочная стоимость этого проекта оценивается в 5,5-6 млрд рублей.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что ввод объектов синхротрона СКИФ в Новосибирске перенесен на 2025 год.