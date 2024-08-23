Назван вид отдыха, набирающий популярность у россиян

Жители России стали все чаще выбирать дачу основным местом отдыха, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он объяснил, что популярность загородного досуга выросла во время пандемии COVID-19 и связанной с ней изоляцией.

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Пандемия стала катализатором для возвращения интереса к дачам. Весь мир столкнулся с ограничениями на перемещения, закрытыми границами и необходимостью избегать больших скоплений людей. В такой ситуации дача стала идеальным местом для отдыха и работы на удаленке, — объяснил Чаплин.

По его словам, дача позволяла минимизировать контакты с другими людьми и снизить риск заражения. Кроме того, по его словам, есть место и возможность для прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и игр с детьми, что в городских условиях не всегда удается. Парламентарий подчеркнул, что многие компании перевели своих сотрудников на удаленку и дача стала идеальным местом для организации рабочего процесса.

Дача предоставляет прекрасные возможности для выращивания овощей, фруктов и зелени без использования химических удобрений и пестицидов. Выращивание собственных продуктов позволяет не только обеспечить себя полезной пищей, но и получить удовольствие от процесса заботы о растениях. У молодого поколения возрастают требования к качеству продуктов питания, — добавил Чаплин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что дачники и садоводы в России теперь будут иметь три года на освоение своих земельных участков. Он подчеркнул, что если собственник забросит участок, то законодательством предусмотрены определенные меры.