Почти на всех пляжах Калининградской области запретили купаться

Погода на море 23 августа: почти на всех пляжах Калининградской области сохраняется запрет на купание
В пятницу, 23 августа, на большей части побережья региона продолжается сильный ветер и отбойное течение. Однако Зеленоградск и Пионерский эти явления обошли.
«Что-то прогнозировать сложно, Балтика меняет сезон», — прокомментировали спасатели.
Температура воды сохраняет среднее значение +19 °C. Воздух на берегу прогреется до +19-20 °C.
- Балтийск: чёрный флаг, купаться запрещено;
- Зеленоградск: без флага, разрешено находиться в воде;
- Пионерский: без флага, купание разрешено;
- Светлогорск: чёрный флаг, отдых на воде под запретом;
- Янтарный: флаг красный, нельзя находиться в воде.
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