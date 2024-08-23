Почти на всех пляжах Калининградской области запретили купаться

В пятницу, 23 августа, на большей части побережья региона продолжается сильный ветер и отбойное течение. Однако Зеленоградск и Пионерский эти явления обошли.

«Что-то прогнозировать сложно, Балтика меняет сезон», — прокомментировали спасатели.

Температура воды сохраняет среднее значение +19 °C. Воздух на берегу прогреется до +19-20 °C.

Балтийск: чёрный флаг, купаться запрещено;

Зеленоградск: без флага, разрешено находиться в воде;

Пионерский: без флага, купание разрешено;

Светлогорск: чёрный флаг, отдых на воде под запретом;

Янтарный: флаг красный, нельзя находиться в воде.

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