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Погода на море 23 августа: почти на всех пляжах Калининградской области сохраняется запрет на купание

В пятницу, 23 августа, на большей части побережья региона продолжается сильный ветер и отбойное течение. Однако Зеленоградск и Пионерский эти явления обошли.

Почти на всех пляжах Калининградской области запретили купаться
© РИА Новости
«Что-то прогнозировать сложно, Балтика меняет сезон», — прокомментировали спасатели.

Температура воды сохраняет среднее значение +19 °C. Воздух на берегу прогреется до +19-20 °C.

  • Балтийск: чёрный флаг, купаться запрещено;
  • Зеленоградск: без флага, разрешено находиться в воде;
  • Пионерский: без флага, купание разрешено;
  • Светлогорск: чёрный флаг, отдых на воде под запретом;
  • Янтарный: флаг красный, нельзя находиться в воде.

Информация актуальна на момент публикации.

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