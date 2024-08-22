Жители и местные власти обсудили туристическую привлекательность Чапаевска

В горадминистрации уточнили, что на мероприятии показали презентацию с особенностями и достопримечательностями муниципалитета, представили календарь спортивных событий.

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- Недавно обучалась по программе "Гостеприимные города" в Москве, - рассказала замглавы города по социальным вопросам Екатерина Анисимова. - До поездки даже не представляла, что Чапаевск может стать местом притяжения для гостей из других регионов. Перед нашей командой стоит задача по созданию культурного кода, отражающего уникальность города.

По ее словам, сейчас турпоток небольшой - 4,8 тыс. человек. Показатель хотят увеличить в три раза к 2030 году.

Также обсудили осведомленность людей об истории муниципалитета за пределами нашей губернии.

- Например, лишь некоторые знают, что каждый третий артиллерийский снаряд, приближавший Великую Победу, был произведен местными предприятиями. Кроме того, гости рассмотрели возможные варианты дизайна сувенирной продукции, которую смогут приобрести путешественники, - заявили в администрации.

Отдельно об уникальности Чапаевска напомнила руководитель городского департамента культуры и молодежного развития Ирина Фролова:

- Он уникален своим сочетанием духовности и промышленной значимости. Первый завод был назван Сергиевским. На его открытии присутствовал великий князь Сергей Михайлович Романов. Храм, наша жемчужина, носит имя Сергия Радонежского. Этот факт привлечет внимание гостей.

Работа по повышению привлекательности Чапаевска идет в том числе благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Его реализуют по решению главы государства.

Ранее Самарская область вошла в число регионов с развивающимся туризмом.