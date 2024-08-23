В Архангельской области посчитали число отдохнувших в санаториях

В санаториях Архангельской области отдохнули 7 тыс. человек в январе-июне 2024 года. Регион занял восьмое место среди 11 субъектов Северо-Запада России по числу отдохнувших в санаторно-курортных учреждениях.

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Например, в санаториях Калининградской области, занявшей первое место, отдохнули 40 тыс. человек.

В Поморье рост по сравнению с прошлым годом составил 4,4%.

Чаще всего отдыхали в санаториях, где лечат сердечно-сосудистые заболевания, болезни нервной системы, органов дыхания, ЖКТ, опорно-двигательного аппарата, сообщил сайт санатории России. рф.

Ранее писали, что у жителей Кировской области спросом пользуется отдых в санаториях.

Кстати, в Перми бывший детский санаторий «Светлана» передадут церкви.